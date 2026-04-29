저소득층 장애아동 재활 치료비 지원… 상생 나눔 지속
효성
효성그룹은 취약 계층의 의료와 교육, 생활 인프라 개선과 호국보훈 프로그램을 지속하고 있다. 효성은 조현준 회장의 ‘나눔으로 지역사회와 상생하자’는 사회공헌 철학을 기반으로 사회적 약자와 소외계층을 위한 지원을 이어오고 있다고 29일 밝혔다.
효성은 임직원의 자발적 참여를 바탕으로 생명 나눔 문화를 확산하고 있다. 19년째 이어온 ‘사랑의 헌혈’ 행사는 그 일환이다.
지난 2월에는 소아암 환아의 치료 및 재활 지원금 3000만원과 헌혈증 322장을 한국백혈병소아암협회에 전달했다. 또 푸르메재단과 함께 2013년부터 저소득층 장애아동의 재활 치료비를 지원하고 있으며, 지난 9일에도 의료재활 후원금 1억3000만원을 전달했다.
해외 아동 지원도 이어간다. 2018년부터 국제구호개발 NGO 플랜인터내셔널코리아와 베트남 꽝응아이 성 내에 위치한 10여개 초등학교의 교육 환경 개선 사업을 진행해왔다.
지난 1월엔 베트남 망덴 지역의 기숙형 초등학교에 현대식 급식 시설을 완공했다. 임직원이 기부하면 회사가 동일 금액을 더하는 ‘매칭 그랜트’ 방식은 지속가능한 해외 나눔 모델 구축의 기반이 되고 있다.
문화예술 접근성도 넓힌다. 효성은 서울문화재단과 함께 서울장애예술창작센터를 후원하며 장애예술인의 창작 활동 지원금도 전달하고 있다. 2017년부터 배리어프리 영화 제작을 지원하며 시·청각 장애인의 문화 향유 기회를 넓히고 있다.
호국장병과 국가유공자의 복지 향상에도 힘을 보탠다. 효성은 2010년부터 육군 1군단 광개토부대와 자매결연을 맺고 위문금과 독서카페 등 복지시설 지원을 이어왔다.
‘나라사랑 보금자리’ 사업을 통해선 6·25전쟁과 월남전 참전 국가유공자의 주거 환경을 개선하고 있다. 또한 ‘국립서울현충원 묘역 가꾸기’ 등의 호국보훈 프로그램을 지속하며 순국선열의 희생을 기리고 있다.
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