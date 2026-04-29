음성도서·점자교육 지원하는 장애인 맞춤 배움터
LG
국내 첫 디지털 도서관으로 1996년 개관한 LG상남도서관은 지난 30년간 누구나 정보에 가까이 다가갈 수 있도록 문턱을 낮추는 데 힘써왔다. ‘과학과 기술 발전을 통해 더 나은 사회를 만든다’는 고(故) 상남 구자경 회장의 사회공헌 철학을 바탕으로 설립된 도서관은 한계 없는 배움터로 진화하고 있다.
LG상남도서관은 2006년 세계 최초로 시각장애인 음성도서 서비스가 탑재된 ‘책 읽어주는 도서관’을 열었다. 시각장애인들이 도서관에 방문하지 않아도 휴대전화나 PC로 음성도서를 들으며 책과 만날 수 있게 된 것이다. 약 3만건의 도서와 다양한 콘텐츠를 오디오북으로 제작해 제공하며 매년 14만건 이상 이용될 만큼 호응이 좋다. 2023년부터는 서울맹학교의 국립시각장애교육지원센터와 협력해 일반학교에 진학한 시각장애 청소년들을 대상으로 한 ‘토요 점보 교실’도 운영 중이다.
LG상남도서관은 시청각장애인을 위한 점자 강사 양성 과정을 지난해 시작했다. 이들은 촉각 외에는 정보를 얻거나 의사소통을 하기 어려워 점자 교육이 꼭 필요하지만, 교육을 위해선 점자 강사뿐 아니라 촉수화 통역사, 활동보조 인력 등 최소 6~7명이 필요해 배움 기회 자체가 제한적인 상황이다. LG상남도서관은 이러한 한계를 넘기 위해 시청각장애인에게 2년에 걸쳐 점자 교육 전반을 가르치는 체계를 처음 마련했다. 시청각장애인이 강사가 돼 직접 점자를 가르치면 강사와 교육생간 1대 1 소통으로 이해도를 높일 수 있다.
LG상남도서관 관계자는 “앞으로도 더 많은 분들이 정보와 지식에 가까이 다가갈 수 있도록 한계 없는 배움터 역할을 해 나갈 것”이라고 말했다.
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