“화물연대도 ‘노봉법’ 대상”… 첫 노동위 판단

CJ대한통운·한진 상대 노조 인정

BGF의 사용자성 인정과는 별개

화물·택배업계 교섭요구 거셀 듯

민주노총 공공운수노조 조합원들이 27일 서울 강남구 BGF리테일 본사 앞에서 화물연대 조합원 사망에 대한 책임과 원청 인정, 성실 교섭 이행을 촉구하고 있다. 연합뉴스

민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)를 노동조합으로 보고 사용자 측이 교섭에 나서야 한다는 노동위원회의 첫 판단이 나왔다. 개인사업자와 노동자의 경계에 있는 화물차주의 노조 지위까지 인정되면서 노란봉투법 적용 대상이 확대될 것으로 보인다.



27일 노동계에 따르면 서울지방노동위원회는 이날 화물연대가 CJ대한통운과 한진을 상대로 낸 교섭요구 노동조합 확정공고 시정신청 사건에서 노조 측 신청을 인용했다. 화물연대의 노조 지위가 인정됐다는 의미인 동시에 두 회사의 사용자성이 인정돼 교섭 대상이 될 수 있다는 판단이다. 화물연대는 지난달 23일 두 회사에 교섭을 요구했지만 사측이 교섭요구 노동조합 확정공고에서 화물연대를 누락하자 노동위에 시정 신청을 했다.



공공운수노조는 “화물노동자를 소상공인, 자영업자라고 칭한 고용노동부와 화물연대를 두고 법외노조 운운한 BGF의 입장이 잘못됐음을 확인시켜준 것”이라고 밝혔다.



이번 서울지노위 판단은 화물노동자를 소상공인·개인사업자로, 화물연대를 노조가 아닌 이익단체로 규정했던 노동부 입장과 배치된다. 노동부는 지난 20일 화물연대 CU지회 조합원이 BGF리테일·BGF로지스에 원청교섭을 요구하다 사망한 직후 ‘해당 사안은 노란봉투법 적용 대상이 아니다’라는 취지의 설명자료를 배포했다. 이후 논란이 커지자 김영훈 노동부 장관은 “화물기사 같은 특수고용 노동자도 실질적으로 원청의 지휘·감독을 받는다면 노동자로 봐야 한다”는 취지로 진화에 나섰다.



이번 판정이 곧바로 BGF리테일·BGF로지스의 사용자성 인정으로 이어지는 것은 아니다. 이번 사건은 공공운수노조의 위임을 받은 화물연대가 노동위 절차를 통해 교섭 요구에 나선 경우다. 반면 BGF 사태는 화물연대가 노동위 절차를 밟기 전 사측에 직접 교섭을 요구하면서 갈등이 불거졌다.



그럼에도 이번 판정이 화물·택배업계에 미칠 영향은 작지 않을 전망이다. 노동계는 이번 판정을 계기로 화물·택배·배달 등 특수고용 노동자의 원청 교섭 요구가 확산될 것으로 보고 있다. 산업계는 원청의 교섭 책임 범위가 넓어질 수 있다고 걱정한다.



박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “노동조합법상 근로자성을 인정받았으므로 교섭권과 파업권이 인정된다는 의미”라며 “산별노조로 인정해달라는 요구가 지나치게 확대될 수 있다”고 우려했다.



세종=황민혁 기자, 김유나 기자 okjs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)를 노동조합으로 보고 사용자 측이 교섭에 나서야 한다는 노동위원회의 첫 판단이 나왔다. 개인사업자와 노동자의 경계에 있는 화물차주의 노조 지위까지 인정되면서 노란봉투법 적용 대상이 확대될 것으로 보인다.27일 노동계에 따르면 서울지방노동위원회는 이날 화물연대가 CJ대한통운과 한진을 상대로 낸 교섭요구 노동조합 확정공고 시정신청 사건에서 노조 측 신청을 인용했다. 화물연대의 노조 지위가 인정됐다는 의미인 동시에 두 회사의 사용자성이 인정돼 교섭 대상이 될 수 있다는 판단이다. 화물연대는 지난달 23일 두 회사에 교섭을 요구했지만 사측이 교섭요구 노동조합 확정공고에서 화물연대를 누락하자 노동위에 시정 신청을 했다.공공운수노조는 “화물노동자를 소상공인, 자영업자라고 칭한 고용노동부와 화물연대를 두고 법외노조 운운한 BGF의 입장이 잘못됐음을 확인시켜준 것”이라고 밝혔다.이번 서울지노위 판단은 화물노동자를 소상공인·개인사업자로, 화물연대를 노조가 아닌 이익단체로 규정했던 노동부 입장과 배치된다. 노동부는 지난 20일 화물연대 CU지회 조합원이 BGF리테일·BGF로지스에 원청교섭을 요구하다 사망한 직후 ‘해당 사안은 노란봉투법 적용 대상이 아니다’라는 취지의 설명자료를 배포했다. 이후 논란이 커지자 김영훈 노동부 장관은 “화물기사 같은 특수고용 노동자도 실질적으로 원청의 지휘·감독을 받는다면 노동자로 봐야 한다”는 취지로 진화에 나섰다.이번 판정이 곧바로 BGF리테일·BGF로지스의 사용자성 인정으로 이어지는 것은 아니다. 이번 사건은 공공운수노조의 위임을 받은 화물연대가 노동위 절차를 통해 교섭 요구에 나선 경우다. 반면 BGF 사태는 화물연대가 노동위 절차를 밟기 전 사측에 직접 교섭을 요구하면서 갈등이 불거졌다.그럼에도 이번 판정이 화물·택배업계에 미칠 영향은 작지 않을 전망이다. 노동계는 이번 판정을 계기로 화물·택배·배달 등 특수고용 노동자의 원청 교섭 요구가 확산될 것으로 보고 있다. 산업계는 원청의 교섭 책임 범위가 넓어질 수 있다고 걱정한다.박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “노동조합법상 근로자성을 인정받았으므로 교섭권과 파업권이 인정된다는 의미”라며 “산별노조로 인정해달라는 요구가 지나치게 확대될 수 있다”고 우려했다.세종=황민혁 기자, 김유나 기자 okjs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지