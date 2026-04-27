시사 전체기사 [포토] 내 일자리는 어디에? 입력:2026-04-27 22:11 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 ‘2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회’가 열린 27일 서울 강남구 코엑스에서 구직자들이 취업게시판을 보고 있다. 이번 박람회에 250여개 구인기업이 참여했다. 최현규 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 李대통령, 오늘 하정우 사퇴 재가 예정 2 李 ‘대장동 보도’ 언론상 취소 주장에…김근식 “속좁은 리더십” 3 민주, 조국 출마 평택을 고심… 끝장승부냐 단일화냐 4 “서울 지켜야 李도 두려움 갖는다… 무능했다면 네 번 뽑혔겠냐” 5 하정우, 재보선 출마 가닥… 정청래 만났다 해당분야별 기사 더보기 1 “노인 연령 기준 높이면, 기초연금 203조~603조 아껴” 2 “삼성 파업, 30조 손실보다 신뢰·공급망 붕괴가 더 치명적” 3 서울 집 산 30대, ‘부모 찬스’ 쓰고 코인·주식 처분 ‘영끌’ 4 “엄빠 찬스에 코인까지”…서울 집산 30대 ‘영끌’ 뚜렷 5 코스피, 장중 최고치 또 경신…6600 돌파 해당분야별 기사 더보기 1 중앙선 넘은 로체와 충돌… 모닝 70~80대 노부부 참변 2 전단지 여성에 낭심 차인 경비원… ‘넘어뜨려 제압’ 무죄 3 경북 예천 아파트 화단에서 30대 공무원 숨진 채 발견 4 대장동 수사 지휘 송경호 “항소 포기, 국조·특검해야” 5 군산 갯벌서 신원 미상 남성 시신 발견…해경 수사 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 만찬 총격 보안 허술? “요원들 웨이터 복장으로 배치” 2 “트럼프 총격 용의자, 명문대 공학도 출신 엘리트 강사” 3 전쟁으로 무너진 테헤란의 일상… 빵값 3배에 식용유 ‘보따리상’도 4 백악관 행사장서 탕!… 세 번째 암살 피해간 트럼프 5 백악관 만찬 총격범 “고위직부터 표적” “비밀경호국은 도대체 뭐하나” 해당분야별 기사 더보기 1 마라톤 ‘2시간 벽’ 인류 최초로 깼다 2 이명세 ‘란 12.3’, 개봉 첫 주 13만 돌파…다큐 흥행 새 기록 3 마이클 잭슨·비발디·피카소… 예술가 영화 봇물 4 윤이나로 돌아온 윤이나, 메이저대회 셰브론 챔피언십 공동 4위…“내 자신이 자랑스럽다” 5 마이클 잭슨·피카소·비발디…스크린 위로 환생한 ‘예술가 열전’ 해당분야별 기사 더보기 1 기름값 오를수록 빛난다, 연비왕 ‘톱5’ 2 첫 ‘노동절’ 공휴일 앞두고 ‘반값 휴가’ 지원 확대 3 기아, K8 연식변경 모델 출시 4 대한민국발레축제, K-발레의 현재를 보다 5 5월 노들섬은 서커스랜드가 된다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 총파업 선언 앞둔 삼성 노조…주주단체 ‘맞불 집회’ 예고 전단지 여성에 낭심 차인 경비원… ‘넘어뜨려 제압’ 무죄 ‘박제방’ 운영하던 10대 3명 체포…2명 구속 ‘세계 최고’ 해상교량 전망대 ‘더 스카이184’ 5월 개방 트럼프 만찬 총격 보안 허술? “요원들 웨이터 복장으로 배치” “노인 연령 기준 높이면, 기초연금 203조~603조 아껴” 기름값 오를수록 빛난다, 연비왕 ‘톱5’ 고물가에, 외식비 고공행진에… ‘가성비 뷔페’ 뜬다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요