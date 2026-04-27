시사 전체기사

[포토] 내 일자리는 어디에?

입력:2026-04-27 22:11
공유하기
글자 크기 조정

‘2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회’가 열린 27일 서울 강남구 코엑스에서 구직자들이 취업게시판을 보고 있다. 이번 박람회에 250여개 구인기업이 참여했다. 최현규 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
총파업 선언 앞둔 삼성 노조…주주단체 ‘맞불 집회’ 예고
전단지 여성에 낭심 차인 경비원… ‘넘어뜨려 제압’ 무죄
‘박제방’ 운영하던 10대 3명 체포…2명 구속
‘세계 최고’ 해상교량 전망대 ‘더 스카이184’ 5월 개방
트럼프 만찬 총격 보안 허술? “요원들 웨이터 복장으로 배치”
“노인 연령 기준 높이면, 기초연금 203조~603조 아껴”
기름값 오를수록 빛난다, 연비왕 ‘톱5’
고물가에, 외식비 고공행진에… ‘가성비 뷔페’ 뜬다
국민일보 신문구독