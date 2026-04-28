‘야권 결집’ 부를라… 민주당, 김용 공천 안한다

친명계 지지에도 지도부가 선그어

“공천 요구 자체가 무리” 비판 많아

선거 전체에 미칠 악영향 우려

靑 “당에서 할 일”… 미묘한 긴장감

정청래 더불어민주당 대표가 27일 경기도 안성 김보라 안성시장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의 도중 깊은 생각에 잠겨 있다. 민주당은 이재명 대통령 최측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장의 6·3 재보궐선거 공천 요구를 받아들이지 않기로 했다. 연합뉴스

더불어민주당이 6·3 재보궐선거에서 이재명 대통령의 최측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장을 공천하지 않기로 결정했다. 현역 의원의 잇단 지지 선언에도 불구하고 공천이 무산된 배경에는 단순한 사법 리스크를 넘어 선거 전체에 미칠 부정적 파장에 대한 부담이 작용했다는 분석이다. 당내에선 지속적으로 공천을 요구해온 김 전 부원장을 두고 ‘무리한 요구’였다는 비판적 시각도 많았다. 지도부가 최종적으로 선을 그으면서 당청 관계에도 미묘한 긴장감이 감지되고 있다.



조승래 사무총장은 27일 “김 전 부원장은 검찰의 조작기소 희생양이자 피해자이고, 여러 기여가 있다는 점에서 기회를 줘야 한다는 많은 분의 의견이 있었다”며 “그러나 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합적으로 볼 때 공천하지 않는 것이 적절하다고 판단했다”고 밝혔다. 이어 “다른 지역에 공천하는 것도 어렵다”고 강조했다. 이연희 전략기획위원장은 “김 전 위원장을 만나 전후사정을 설명했다. 선당후사의 결단을 내려줄 것으로 기대한다”고 말했다.



김 전 부원장은 경기 안산갑이나 하남갑 공천을 강하게 요청해 왔다. 이 과정에서 현역 의원과 친명(친이재명)계 핵심 인사를 중심으로 60여명이 공개 지지에 나서는 이례적인 상황이 연출됐다. 친명계로 분류되는 황명선 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “김 전 부원장은 국민의 법정에서 정당하게 검증받을 것”이라며 힘을 실었다.



그러나 당내에선 김 전 부원장이 정치자금법 위반 등 혐의로 2심까지 유죄를 선고받고 대법원 판단을 앞둔 상황에서 공천을 요구한 것 자체가 무리였다는 지적이 지배적이었다. 김 전 부원장에 대한 지지 선언 역시 자발적 판단이라기보다 당원 요구나 당내 분위기를 의식한 측면도 있다는 해석이 많았다. 한 민주당 의원은 “대법원 판결을 앞둔 상태에서 출마를 전제로 공천을 요구하며 방송 인터뷰 등을 진행한 것은 당에 부담을 주는 일”이라며 “법적 리스크를 안을 만큼 당에 꼭 필요한 인물인지에 대한 공감대는 의원 사이에서도 의견이 엇갈린다”고 말했다. 그러면서 “험지에서 뛰는 후보 사이에선 김 전 부원장 출마가 야권을 결집시킬 수 있다는 위기감이 있다”고 했다.



지도부 역시 이런 점을 고려해 공천 불허를 결정했다. 조 사무총장은 “다른 선거에 나쁜 영향을 줄 수 있다”며 공개적으로 부정적 입장을 밝혀 왔고, 강준현 수석대변인도 이날 “당내 다양한 의견이 있는 것은 사실”이라며 선을 그었다. 청와대 관계자는 “당에서 할 일을 공개적으로 논의한 적은 없다”고 말했다. 김 전 부원장은 그동안 “정치검찰의 표적 수사로 억울하게 기소된 측면이 있다. 법적 판단과 별개로 국민의 선택을 통해 정치적 평가를 받아야 한다”며 출마 의지를 밝혀 왔다. 김 전 부원장은 이날 국민일보에 “빠른 시일 내 입장을 밝힐 예정이다. 결과는 미리 알지 못했다”고 했다.



윤예솔 오주환 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당이 6·3 재보궐선거에서 이재명 대통령의 최측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장을 공천하지 않기로 결정했다. 현역 의원의 잇단 지지 선언에도 불구하고 공천이 무산된 배경에는 단순한 사법 리스크를 넘어 선거 전체에 미칠 부정적 파장에 대한 부담이 작용했다는 분석이다. 당내에선 지속적으로 공천을 요구해온 김 전 부원장을 두고 ‘무리한 요구’였다는 비판적 시각도 많았다. 지도부가 최종적으로 선을 그으면서 당청 관계에도 미묘한 긴장감이 감지되고 있다.조승래 사무총장은 27일 “김 전 부원장은 검찰의 조작기소 희생양이자 피해자이고, 여러 기여가 있다는 점에서 기회를 줘야 한다는 많은 분의 의견이 있었다”며 “그러나 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합적으로 볼 때 공천하지 않는 것이 적절하다고 판단했다”고 밝혔다. 이어 “다른 지역에 공천하는 것도 어렵다”고 강조했다. 이연희 전략기획위원장은 “김 전 위원장을 만나 전후사정을 설명했다. 선당후사의 결단을 내려줄 것으로 기대한다”고 말했다.김 전 부원장은 경기 안산갑이나 하남갑 공천을 강하게 요청해 왔다. 이 과정에서 현역 의원과 친명(친이재명)계 핵심 인사를 중심으로 60여명이 공개 지지에 나서는 이례적인 상황이 연출됐다. 친명계로 분류되는 황명선 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “김 전 부원장은 국민의 법정에서 정당하게 검증받을 것”이라며 힘을 실었다.그러나 당내에선 김 전 부원장이 정치자금법 위반 등 혐의로 2심까지 유죄를 선고받고 대법원 판단을 앞둔 상황에서 공천을 요구한 것 자체가 무리였다는 지적이 지배적이었다. 김 전 부원장에 대한 지지 선언 역시 자발적 판단이라기보다 당원 요구나 당내 분위기를 의식한 측면도 있다는 해석이 많았다. 한 민주당 의원은 “대법원 판결을 앞둔 상태에서 출마를 전제로 공천을 요구하며 방송 인터뷰 등을 진행한 것은 당에 부담을 주는 일”이라며 “법적 리스크를 안을 만큼 당에 꼭 필요한 인물인지에 대한 공감대는 의원 사이에서도 의견이 엇갈린다”고 말했다. 그러면서 “험지에서 뛰는 후보 사이에선 김 전 부원장 출마가 야권을 결집시킬 수 있다는 위기감이 있다”고 했다.지도부 역시 이런 점을 고려해 공천 불허를 결정했다. 조 사무총장은 “다른 선거에 나쁜 영향을 줄 수 있다”며 공개적으로 부정적 입장을 밝혀 왔고, 강준현 수석대변인도 이날 “당내 다양한 의견이 있는 것은 사실”이라며 선을 그었다. 청와대 관계자는 “당에서 할 일을 공개적으로 논의한 적은 없다”고 말했다. 김 전 부원장은 그동안 “정치검찰의 표적 수사로 억울하게 기소된 측면이 있다. 법적 판단과 별개로 국민의 선택을 통해 정치적 평가를 받아야 한다”며 출마 의지를 밝혀 왔다. 김 전 부원장은 이날 국민일보에 “빠른 시일 내 입장을 밝힐 예정이다. 결과는 미리 알지 못했다”고 했다.윤예솔 오주환 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지