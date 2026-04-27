시사 전체기사 [포토] 충남 홍성의 첫 모내기 입력:2026-04-27 21:16 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 농민들이 27일 충남 홍성군 서부면 광리 한 논에서 이앙기로 올해 첫 모내기를 하고 있다. 이 지역 모내기는 6월까지 이어질 전망이다.홍성군 제공 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 李대통령, 오늘 하정우 사퇴 재가 예정 2 李 ‘대장동 보도’ 언론상 취소 주장에…김근식 “속좁은 리더십” 3 민주, 조국 출마 평택을 고심… 끝장승부냐 단일화냐 4 “서울 지켜야 李도 두려움 갖는다… 무능했다면 네 번 뽑혔겠냐” 5 하정우, 재보선 출마 가닥… 정청래 만났다 해당분야별 기사 더보기 1 “노인 연령 기준 높이면, 기초연금 203조~603조 아껴” 2 “삼성 파업, 30조 손실보다 신뢰·공급망 붕괴가 더 치명적” 3 서울 집 산 30대, ‘부모 찬스’ 쓰고 코인·주식 처분 ‘영끌’ 4 “엄빠 찬스에 코인까지”…서울 집산 30대 ‘영끌’ 뚜렷 5 코스피, 장중 최고치 또 경신…6600 돌파 해당분야별 기사 더보기 1 중앙선 넘은 로체와 충돌… 모닝 70~80대 노부부 참변 2 경북 예천 아파트 화단에서 30대 공무원 숨진 채 발견 3 전단지 여성에 낭심 차인 경비원… ‘넘어뜨려 제압’ 무죄 4 대장동 수사 지휘 송경호 “항소 포기, 국조·특검해야” 5 군산 갯벌서 신원 미상 남성 시신 발견…해경 수사 해당분야별 기사 더보기 1 “트럼프 총격 용의자, 명문대 공학도 출신 엘리트 강사” 2 트럼프 만찬 총격 보안 허술? “요원들 웨이터 복장으로 배치” 3 전쟁으로 무너진 테헤란의 일상… 빵값 3배에 식용유 ‘보따리상’도 4 백악관 행사장서 탕!… 세 번째 암살 피해간 트럼프 5 백악관 만찬 총격범 “고위직부터 표적” “비밀경호국은 도대체 뭐하나” 해당분야별 기사 더보기 1 마라톤 ‘2시간 벽’ 인류 최초로 깼다 2 마이클 잭슨·비발디·피카소… 예술가 영화 봇물 3 이명세 ‘란 12.3’, 개봉 첫 주 13만 돌파…다큐 흥행 새 기록 4 윤이나로 돌아온 윤이나, 메이저대회 셰브론 챔피언십 공동 4위…“내 자신이 자랑스럽다” 5 마이클 잭슨·피카소·비발디…스크린 위로 환생한 ‘예술가 열전’ 해당분야별 기사 더보기 1 기름값 오를수록 빛난다, 연비왕 ‘톱5’ 2 첫 ‘노동절’ 공휴일 앞두고 ‘반값 휴가’ 지원 확대 3 기아, K8 연식변경 모델 출시 4 대한민국발레축제, K-발레의 현재를 보다 5 5월 노들섬은 서커스랜드가 된다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 전단지 여성에 낭심 차이자 폭행해 제압한 아파트 경비원 무죄 군산 갯벌서 신원 미상 남성 시신 발견…해경 수사 ‘박제방’ 이어 ‘성착취물’까지 유포한 겁없는 10대들 하정우, 재보선 출마 가닥… 정청래 만났다 트럼프 만찬 총격 보안 허술? “요원들 웨이터 복장으로 배치” “노인 연령 기준 높이면, 기초연금 203조~603조 아껴” “언제 때렸나” “왜 나쁜가요”… 발달장애 고려없는 색동원 수사 고물가에, 외식비 고공행진에… ‘가성비 뷔페’ 뜬다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요