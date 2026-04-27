‘총성’ 뒤덮은 음모론… 보고도 못 믿는 세상

백악관 총격 ‘자작극’ 게시물 30만건



여론 뒤집기용 트럼프 연출설 확산

미국의 정치적 분열 그대로 드러나

음모론 활용해온 트럼프, 피해자로

AFP연합뉴스

미국 백악관 기자단 만찬장 총격 사건이 이란 전쟁과 고물가 등으로 악화한 여론을 뒤집기 위한 ‘연출’이었다는 음모론이 미국 내에서 빠르게 확산하고 있다. 현장 영상이 공개된 뒤에도 소셜미디어 등에서 음모론이 호응을 얻자 극단적으로 나뉜 미국 사회의 단면을 보여준 것이란 분석이 나온다.



뉴욕타임스(NYT)는 26일(현지시간) 소셜미디어 분석기업 ‘트윗바인더’를 인용해 이날 정오까지 엑스(옛 트위터)에 ‘조작된(staged)’이란 단어가 포함된 게시물이 30만건 이상 급증했다고 보도했다. 엑스뿐만 아니라 페이스북, 틱톡, 인스타그램 등 주요 플랫폼에서는 보수와 진보를 가리지 않고 사건과 관련한 추측성 의혹이 쏟아지고 있다.



일부 이용자는 총격 당시 영상을 공유하며 “총성이 들렸을 때 트럼프가 희미한 미소를 지었다”라거나, J D 밴스 부통령이 총격 직후 트럼프보다 먼저 현장을 이탈한 것을 두고 “밴스는 총격을 사전에 알고 있었다”며 트럼프 측의 자작극이란 주장을 폈다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인이 행사 전 폭스뉴스 인터뷰에서 “‘날카로운 말(shot fired)’들이 오갈 것이니 많이 시청해 달라”고 한 발언도 음모론의 재료가 됐다.



미국에선 정치적 사건이 발생할 때마다 유사한 음모론이 반복돼 왔다. 문제는 음모론이 단순히 황당한 이야기를 넘어 각 진영 논리를 공고히 하고 지지층을 결집하는 강력한 정치적 도구가 되고 있다는 점이다. 2024년 펜실베이니아주 대선 유세 총격 사건 당시 반(反)트럼프 진영은 지지율 반등을 위한 연출설을, 트럼프 지지층은 조 바이든 대통령과 민주당·중앙정보국(CIA) 배후설을 제기했다. 극우 청년활동가 찰리 커크 피살 사건 때는 가자지구 문제를 비판한 커크를 제거하기 위해 이스라엘 정부가 개입했다는 주장도 나왔다.



아이러니한 점은 트럼프가 그간 음모론을 가장 적극적으로 설파해 온 정치인 중 한 명이라는 사실이다. 그는 2020년 대선 패배 이후 부정선거 음모론을 지속적으로 제기해 왔다. 2016년 대선을 뒤흔든 ‘러시아 스캔들’의 배후로 버락 오바마 전 대통령을 지목한 적도 있다. 오바마 전 대통령은 이날 엑스에 “폭력이 민주주의 위에 설 수 있다는 생각을 단호히 거부하는 것은 우리 모두의 의무”라며 메시지를 남겼다.



인공지능(AI)의 비약적인 발달과 소셜미디어 알고리즘 결합도 음모론이 자라는 토양을 제공한다. 딥페이크 기술로 정교하게 조작된 영상과 이미지는 경찰이나 정부 등 당국의 공식 발표가 나오기 전에 생기는 ‘정보 공백’을 메우며 음모론을 부추긴다.



대규모 총격 사건과 음모론 보도를 연구해 온 코네티컷대의 아만다 크로퍼드 부교수는 NYT에 “신뢰할 수 있는 정보를 확립하는 데는 시간이 필요하지만 대중은 그런 인내심이 없다”며 “검증 대신 빠른 답을 줄 수 있는 이야기들이 만들어지고, 이는 대개 이용자의 기존 편향을 강화하는 방향으로 구축된다”고 지적했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국 백악관 기자단 만찬장 총격 사건이 이란 전쟁과 고물가 등으로 악화한 여론을 뒤집기 위한 ‘연출’이었다는 음모론이 미국 내에서 빠르게 확산하고 있다. 현장 영상이 공개된 뒤에도 소셜미디어 등에서 음모론이 호응을 얻자 극단적으로 나뉜 미국 사회의 단면을 보여준 것이란 분석이 나온다.뉴욕타임스(NYT)는 26일(현지시간) 소셜미디어 분석기업 ‘트윗바인더’를 인용해 이날 정오까지 엑스(옛 트위터)에 ‘조작된(staged)’이란 단어가 포함된 게시물이 30만건 이상 급증했다고 보도했다. 엑스뿐만 아니라 페이스북, 틱톡, 인스타그램 등 주요 플랫폼에서는 보수와 진보를 가리지 않고 사건과 관련한 추측성 의혹이 쏟아지고 있다.일부 이용자는 총격 당시 영상을 공유하며 “총성이 들렸을 때 트럼프가 희미한 미소를 지었다”라거나, J D 밴스 부통령이 총격 직후 트럼프보다 먼저 현장을 이탈한 것을 두고 “밴스는 총격을 사전에 알고 있었다”며 트럼프 측의 자작극이란 주장을 폈다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인이 행사 전 폭스뉴스 인터뷰에서 “‘날카로운 말(shot fired)’들이 오갈 것이니 많이 시청해 달라”고 한 발언도 음모론의 재료가 됐다.미국에선 정치적 사건이 발생할 때마다 유사한 음모론이 반복돼 왔다. 문제는 음모론이 단순히 황당한 이야기를 넘어 각 진영 논리를 공고히 하고 지지층을 결집하는 강력한 정치적 도구가 되고 있다는 점이다. 2024년 펜실베이니아주 대선 유세 총격 사건 당시 반(反)트럼프 진영은 지지율 반등을 위한 연출설을, 트럼프 지지층은 조 바이든 대통령과 민주당·중앙정보국(CIA) 배후설을 제기했다. 극우 청년활동가 찰리 커크 피살 사건 때는 가자지구 문제를 비판한 커크를 제거하기 위해 이스라엘 정부가 개입했다는 주장도 나왔다.아이러니한 점은 트럼프가 그간 음모론을 가장 적극적으로 설파해 온 정치인 중 한 명이라는 사실이다. 그는 2020년 대선 패배 이후 부정선거 음모론을 지속적으로 제기해 왔다. 2016년 대선을 뒤흔든 ‘러시아 스캔들’의 배후로 버락 오바마 전 대통령을 지목한 적도 있다. 오바마 전 대통령은 이날 엑스에 “폭력이 민주주의 위에 설 수 있다는 생각을 단호히 거부하는 것은 우리 모두의 의무”라며 메시지를 남겼다.인공지능(AI)의 비약적인 발달과 소셜미디어 알고리즘 결합도 음모론이 자라는 토양을 제공한다. 딥페이크 기술로 정교하게 조작된 영상과 이미지는 경찰이나 정부 등 당국의 공식 발표가 나오기 전에 생기는 ‘정보 공백’을 메우며 음모론을 부추긴다.대규모 총격 사건과 음모론 보도를 연구해 온 코네티컷대의 아만다 크로퍼드 부교수는 NYT에 “신뢰할 수 있는 정보를 확립하는 데는 시간이 필요하지만 대중은 그런 인내심이 없다”며 “검증 대신 빠른 답을 줄 수 있는 이야기들이 만들어지고, 이는 대개 이용자의 기존 편향을 강화하는 방향으로 구축된다”고 지적했다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지