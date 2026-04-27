시사 전체기사

평택을에 ‘조국 저격수’ 김용남… 하남갑 이광재·안산갑 김남국

입력:2026-04-27 19:03
공유하기
글자 크기 조정

민주, 수도권 재보선 공천 마무리
“김용남 공천은 조국과 끝장 승부”


더불어민주당이 조국 조국혁신당 대표가 출마한 경기 평택을 보궐선거에 ‘조국 저격수’ 김용남 전 의원을 공천했다. 하남갑에는 이광재 전 강원지사, 안산갑에는 김남국 민주당 대변인을 각각 공천했다.

27일 민주당에 따르면 중앙당 전략공천관리위원회는 이 같은 전략공천 방침을 의결했다. 공천이 확정되면 김 전 의원은 조 대표와 김재연 진보당 대표 등 진보 진영의 유력주자들과 까다로운 승부를 눈앞에 두게 된다. ‘원조 친노(친노무현)’ 이 전 지사는 보수세가 강한 하남갑에서 중량급 정치인으로 정치적 입지를 다지는 시험을 치르게 된다. 텃밭 안산갑 공천장을 거머쥔 김 대변인은 국회 재입성 가능성이 커졌다.

평택을은 민주당·국민의힘·혁신당·진보당·자유와혁신·개혁신당 후보 간 6자 구도로 치러질 예정이다. 진보 정당 간 ‘당대당’ 협의를 통한 단일화 여부가 벌써 이목을 끌고 있다. 민주당은 일단 단일화에 선을 그었다. 강준현 민주당 수석대변인은 기자들과 만나 “연대를 염두에 둔 공천은 없다”며 “모든 지역에서 승리를 목표로 할 것”이라고 강조했다.

새누리당(현 국민의힘) 시절 ‘조국 저격수’로 이름을 알린 김 전 의원은 지난해 대선 과정에서 민주당에 영입됐다. 한 민주당 관계자는 “김 전 의원 공천은 조 대표와 끝장 승부를 보겠다는 뜻”이라며 “중간에 단일화하면 지지자들이 가만있지 않을 것”이라고 말했다. 다만 선거 막판 판세는 단일화의 변수가 될 전망이다. 진보 3당은 선거연대 논의를 지속하겠다는 방침이다.

하남갑은 민주당이 압승한 지난 총선에서 당시 5선이던 추미애 의원이 비례대표 출신인 이용 전 국민의힘 의원을 상대로 총력전 끝에 1199표 차로 신승했을 만큼 보수 기반이 탄탄한 지역이다. 이 전 지사가 지닌 정치적 무게감과 이재명 대통령의 높은 지지율이 유권자를 설득할 수 있느냐가 승부의 관건이 될 전망이다. 국민의힘에서는 이 전 의원을 재공천하는 방안이 거론되고 있다.

안산갑은 경선이 사실상 당선으로 여겨질 만큼 민주당 우세 지역으로 분류돼 마지막까지 후보 선정 작업에 고심을 이어갔다. 이 대통령의 핵심 측근인 김용 전 민주연구원 부원장은 친명(친이재명)계 지지를 업고 당 지도부에 공천을 압박해 왔다. 민주당은 광주 광산을, 전북 군산김제부안갑·을, 제주 서귀포, 충남 공주부여청양·아산을, 대구 달성, 부산 북갑 등 나머지 재보선 지역 8곳 공천도 조속히 마무리한다는 방침이다.

오주환 기자 johnny@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
전단지 여성에 낭심 차인 경비원… ‘넘어뜨려 제압’ 무죄
‘통일교 청탁’ 윤영호, 2심서 형량 가중… 징역 1년6개월
정이한 부산시장 후보, ‘음료 투척’ 테러에 병원 이송…개혁신당 “엄정 책임”
코스피, 장중 최고치 또 경신…6557.78
“삼성 파업, 30조 손실보다 신뢰·공급망 붕괴가 더 치명적”
“노인 연령 기준 높이면, 기초연금 203조~603조 아껴”
기름값 오를수록 빛난다, 연비왕 ‘톱5’
갈수록 커지는 영끌족 비명…서울 주담대 연체율 최고점 육박
국민일보 신문구독