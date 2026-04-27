평택을에 ‘조국 저격수’ 김용남… 하남갑 이광재·안산갑 김남국
민주, 수도권 재보선 공천 마무리
“김용남 공천은 조국과 끝장 승부”
더불어민주당이 조국 조국혁신당 대표가 출마한 경기 평택을 보궐선거에 ‘조국 저격수’ 김용남 전 의원을 공천했다. 하남갑에는 이광재 전 강원지사, 안산갑에는 김남국 민주당 대변인을 각각 공천했다.
27일 민주당에 따르면 중앙당 전략공천관리위원회는 이 같은 전략공천 방침을 의결했다. 공천이 확정되면 김 전 의원은 조 대표와 김재연 진보당 대표 등 진보 진영의 유력주자들과 까다로운 승부를 눈앞에 두게 된다. ‘원조 친노(친노무현)’ 이 전 지사는 보수세가 강한 하남갑에서 중량급 정치인으로 정치적 입지를 다지는 시험을 치르게 된다. 텃밭 안산갑 공천장을 거머쥔 김 대변인은 국회 재입성 가능성이 커졌다.
평택을은 민주당·국민의힘·혁신당·진보당·자유와혁신·개혁신당 후보 간 6자 구도로 치러질 예정이다. 진보 정당 간 ‘당대당’ 협의를 통한 단일화 여부가 벌써 이목을 끌고 있다. 민주당은 일단 단일화에 선을 그었다. 강준현 민주당 수석대변인은 기자들과 만나 “연대를 염두에 둔 공천은 없다”며 “모든 지역에서 승리를 목표로 할 것”이라고 강조했다.
새누리당(현 국민의힘) 시절 ‘조국 저격수’로 이름을 알린 김 전 의원은 지난해 대선 과정에서 민주당에 영입됐다. 한 민주당 관계자는 “김 전 의원 공천은 조 대표와 끝장 승부를 보겠다는 뜻”이라며 “중간에 단일화하면 지지자들이 가만있지 않을 것”이라고 말했다. 다만 선거 막판 판세는 단일화의 변수가 될 전망이다. 진보 3당은 선거연대 논의를 지속하겠다는 방침이다.
하남갑은 민주당이 압승한 지난 총선에서 당시 5선이던 추미애 의원이 비례대표 출신인 이용 전 국민의힘 의원을 상대로 총력전 끝에 1199표 차로 신승했을 만큼 보수 기반이 탄탄한 지역이다. 이 전 지사가 지닌 정치적 무게감과 이재명 대통령의 높은 지지율이 유권자를 설득할 수 있느냐가 승부의 관건이 될 전망이다. 국민의힘에서는 이 전 의원을 재공천하는 방안이 거론되고 있다.
안산갑은 경선이 사실상 당선으로 여겨질 만큼 민주당 우세 지역으로 분류돼 마지막까지 후보 선정 작업에 고심을 이어갔다. 이 대통령의 핵심 측근인 김용 전 민주연구원 부원장은 친명(친이재명)계 지지를 업고 당 지도부에 공천을 압박해 왔다. 민주당은 광주 광산을, 전북 군산김제부안갑·을, 제주 서귀포, 충남 공주부여청양·아산을, 대구 달성, 부산 북갑 등 나머지 재보선 지역 8곳 공천도 조속히 마무리한다는 방침이다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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