청와대 나온 ‘AI수석’… 부산북갑 보선 ‘빅매치’
하정우 수석 사의, 조만간 출마 선언
국힘 내부 한동훈과 단일화 목소리
6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 차출설이 불거졌던 하정우 청와대 AI미래기획수석이 27일 사의를 표명했다. 전재수 더불어민주당 의원의 부산시장 출마로 공석이 된 부산 북갑 보궐선거에 도전하기 위한 수순으로, 한동훈 전 국민의힘 대표와의 빅매치가 초읽기에 들어갔다.
정치권에 따르면 하 수석은 이날 대통령실에 사의를 표명하고 조만간 공식 출마 선언을 할 것으로 알려졌다. 이재명 대통령은 사직서를 즉시 재가할 예정인 것으로 전해졌다. 하 수석이 대통령의 핵심 참모로 꼽혀온 만큼 이번 차출은 사실상 정권의 의중이 반영된 전략적 카드라는 해석이 나온다.
민주당은 하 수석을 전면에 내세워 전 의원과 묶는 ‘쌍끌이’ 전략으로 부산·경남(PK) 선거 구도 전반을 흔들겠다는 구상이다. 부산 북갑은 2024년 총선에서 부산 18개 지역구 가운데 유일하게 민주당이 승리한 곳으로 상징성이 크다. 여당으로선 수성이 절실한 지역인 동시에 부산시장 선거와 맞물려 PK 판세를 좌우할 전략적 요충지로 평가된다.
하 수석의 등판으로 보수 진영 셈법은 복잡해졌다. 야권에선 다자 구도는 필패라는 우려와 함께 부산 출신 의원을 중심으로 국민의힘 무공천이나 후보 단일화 주장이 나온다. 계파색이 옅은 한 부산 의원은 “정당의 목적은 선거 승리에 있고 공천은 수단일 뿐”이라며 “한 전 대표와의 연대 시 전국에 보수 통합 메시지를 발신할 모멘텀이 될 것”이라고 말했다.
그러나 당 지도부가 강경한 입장을 고수하고 있어 현재로선 가능성이 낮다는 평가다. 최근 장동혁 국민의힘 대표는 해당 행위자는 후보 교체까지 불사하겠다는 방침을 밝혔는데, 사실상 한 전 대표를 겨냥한 조처라는 해석이 나왔다. 국민의힘 소속으로 출마 의사를 밝힌 박민식 전 국가보훈부 장관과 이영풍 대한민국자유유튜브총연합회장도 단일화에 선을 긋고 있다. 한 전 대표도 단일화 등 정치공학적 접근에 대해선 일절 관여하지 않으며 타협도 없다는 입장이다. 3자 구도도 해볼 만하다는 계산이 깔려 있다.
김혜원 정우진 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사