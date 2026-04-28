보안 구멍? “신분증 검사도 없이 호텔 출입… 콘서트장보다 쉬웠다”

“믿을수 없을 만큼 허술… 가장 엉망”

NYT “행사 보안 계획대로 작동”

한 여성이 25일(현지시간) 총격 사건이 발생한 미국 워싱턴DC 워싱턴힐튼호텔 주변에서 맨발로 폴리스 라인을 넘어 현장을 빠져나가고 있다. AFP연합뉴스

미국 백악관 기자단 만찬장 총격 사건이 사상자 없이 진압됐지만 허술한 보안 조치의 적절성을 놓고서는 논란이 이어지고 있다. 대통령도 참석한 행사에 신분증 없이 출입이 가능했다는 증언도 나왔다. 용의자도 범행 전 선언문에 허술한 보안을 지적하는 내용을 적었다.



로이터통신은 26일(현지시간) “만찬장 앞에서 금속탐지기를 반드시 통과해야 했지만 호텔에 들어설 땐 입장권만으로도 충분했다”며 “총격 용의자가 만찬 행사를 며칠 앞두고 미리 체크인해 호텔 출입 절차를 우회한 것으로 보인다”고 전했다. 백악관출입기자협회(WHCA) 회원사를 통해 판매된 연례 만찬 행사 입장권만 들고 있으면 누구든 개최 장소인 워싱턴DC 힐튼 호텔을 자유롭게 드나들 수 있었다는 것이다.



만찬에 참석한 카리 레이크 미국 글로벌미디어국(USAGM) 수석고문은 이날 엑스에 “보안이 믿을 수 없을 만큼 허술했다. 대통령이 참석한 행사 중 가장 엉망이었다”며 “누구도 내 입장권을 직접 확인하거나 사진이 부착된 신분증을 요구하지 않았다”고 질타했다. 월스트리트저널은 “만찬장을 출입하는 절차는 스포츠 경기장이나 콘서트장을 출입하는 것보다 수월했다”며 “호텔 투숙객은 로비와 지하에서 보안 검색대를 거치지 않았다”고 지적했다.



뉴욕포스트에 따르면 총격 용의자인 콜 토머스 앨런은 범행을 앞두고 가족에게 보낸 선언문에 미국 비밀경호국의 허술한 보안 체계를 비난했다. 그는 “비밀경호국은 도대체 무엇을 하고 있는 것인가”라며 “나는 곳곳에 보안 카메라가 설치됐고 객실이 도청되고 있으며 10피트(약 3m)마다 무장 요원이 서 있고 금속탐지기가 넘쳐나는 상황을 예상했는데 실제로는 아무것도 없다”고 적었다. 그러면서 “만약 내가 미국 시민이 아니라 이란 요원이었다면 여기에 M2 기관총을 들고 들어왔어도 아무도 눈치채지 못했을 것”이라고 강조했다.



일각에서는 만찬장에서 보안 체계가 제대로 작동해 인명피해가 발생하지 않았다는 반론도 나온다. 도널드 트럼프 1기 행정부에서 경호팀에 근무한 폴 에클로프는 뉴욕타임스(NYT)에 “대량 학살로 이어질 수도 있었던 사건”이라면서도 “무장하고 훈련된 전문가들이 있었기에 그런 참사는 일어나지 않았다”고 평가했다. 그러면서 “문제는 ‘그(앨런)가 어떻게 가까이 다가갈 수 있었는가’가 아니라 ‘왜 모두가 살아있는가’에 있다. 보안 체계가 제대로 작동했기 때문”이라고 말했다. NYT에 따르면 만찬장의 보안 체계는 출입을 효과적으로 통제할 수 있는 여러 겹의 경계선으로 설계됐다. 만찬장 안에는 비밀경호국 대테러 대응팀이 배치됐고, 일부 요원은 웨이터 복장으로 비상 상황에 대비했다.



백악관 행사 개최지로서 워싱턴DC 힐튼 호텔은 보안 유지에 효과적이지 않다는 비판도 있다. WSJ는 “1107개의 객실과 47개의 회의실, 4개의 식당을 갖춘 이 호텔을 완전히 봉쇄할 방법은 없다”고 짚었다.



워싱턴=임성수 특파원, 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2961 응원 하기 Boom de yada 미국 백악관 기자단 만찬장 총격 사건이 사상자 없이 진압됐지만 허술한 보안 조치의 적절성을 놓고서는 논란이 이어지고 있다. 대통령도 참석한 행사에 신분증 없이 출입이 가능했다는 증언도 나왔다. 용의자도 범행 전 선언문에 허술한 보안을 지적하는 내용을 적었다.로이터통신은 26일(현지시간) “만찬장 앞에서 금속탐지기를 반드시 통과해야 했지만 호텔에 들어설 땐 입장권만으로도 충분했다”며 “총격 용의자가 만찬 행사를 며칠 앞두고 미리 체크인해 호텔 출입 절차를 우회한 것으로 보인다”고 전했다. 백악관출입기자협회(WHCA) 회원사를 통해 판매된 연례 만찬 행사 입장권만 들고 있으면 누구든 개최 장소인 워싱턴DC 힐튼 호텔을 자유롭게 드나들 수 있었다는 것이다.만찬에 참석한 카리 레이크 미국 글로벌미디어국(USAGM) 수석고문은 이날 엑스에 “보안이 믿을 수 없을 만큼 허술했다. 대통령이 참석한 행사 중 가장 엉망이었다”며 “누구도 내 입장권을 직접 확인하거나 사진이 부착된 신분증을 요구하지 않았다”고 질타했다. 월스트리트저널은 “만찬장을 출입하는 절차는 스포츠 경기장이나 콘서트장을 출입하는 것보다 수월했다”며 “호텔 투숙객은 로비와 지하에서 보안 검색대를 거치지 않았다”고 지적했다.뉴욕포스트에 따르면 총격 용의자인 콜 토머스 앨런은 범행을 앞두고 가족에게 보낸 선언문에 미국 비밀경호국의 허술한 보안 체계를 비난했다. 그는 “비밀경호국은 도대체 무엇을 하고 있는 것인가”라며 “나는 곳곳에 보안 카메라가 설치됐고 객실이 도청되고 있으며 10피트(약 3m)마다 무장 요원이 서 있고 금속탐지기가 넘쳐나는 상황을 예상했는데 실제로는 아무것도 없다”고 적었다. 그러면서 “만약 내가 미국 시민이 아니라 이란 요원이었다면 여기에 M2 기관총을 들고 들어왔어도 아무도 눈치채지 못했을 것”이라고 강조했다.일각에서는 만찬장에서 보안 체계가 제대로 작동해 인명피해가 발생하지 않았다는 반론도 나온다. 도널드 트럼프 1기 행정부에서 경호팀에 근무한 폴 에클로프는 뉴욕타임스(NYT)에 “대량 학살로 이어질 수도 있었던 사건”이라면서도 “무장하고 훈련된 전문가들이 있었기에 그런 참사는 일어나지 않았다”고 평가했다. 그러면서 “문제는 ‘그(앨런)가 어떻게 가까이 다가갈 수 있었는가’가 아니라 ‘왜 모두가 살아있는가’에 있다. 보안 체계가 제대로 작동했기 때문”이라고 말했다. NYT에 따르면 만찬장의 보안 체계는 출입을 효과적으로 통제할 수 있는 여러 겹의 경계선으로 설계됐다. 만찬장 안에는 비밀경호국 대테러 대응팀이 배치됐고, 일부 요원은 웨이터 복장으로 비상 상황에 대비했다.백악관 행사 개최지로서 워싱턴DC 힐튼 호텔은 보안 유지에 효과적이지 않다는 비판도 있다. WSJ는 “1107개의 객실과 47개의 회의실, 4개의 식당을 갖춘 이 호텔을 완전히 봉쇄할 방법은 없다”고 짚었다.워싱턴=임성수 특파원, 김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지