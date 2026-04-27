[단독] 심장질환 수술 대신 시술, 환자 위해 선택지 넓힌다
복지부 ‘심장통합진료팀’ 개편
흉부외과 2 → 1명 등 인원·요건 완화
부담 큰 고령층·고위험군 시술 늘듯
다학제 수가 신설… 협진 활성화 기대
병원에서 심장질환 시술 여부를 결정하는 ‘하트팀(심장통합진료팀)’의 구성 요건이 완화돼 환자의 시술 문턱이 낮아질 전망이다. 수술 건수가 줄어든다며 크게 반발했던 흉부외과 의사들이 한발 물러선 결과다. 정부는 하트팀 논의 과정에도 수가를 신설해 여러 과목 의사가 참여하는 다학제 논의를 활성화한다는 계획이다.
보건복지부는 지난 23일 건강보험정책심의위원회에서 심장 시술을 결정할 하트팀 구성 요건을 완화하는 방안을 의결한 것으로 27일 확인됐다. 기존에는 순환기내과 2인과 흉부외과 2인, 마취통증의학과 1인, 영상의학과 1인으로 구성하도록 했지만 흉부외과 전문의는 1인(10년 이상 경력)으로 대체할 수 있고 내과·외과 외 인력은 자율에 맡기는 방식으로 완화된다.
시술 여부를 결정하는 요건도 개선된다. 흉부외과 전원이 ‘수술 불가능한 환자’라고 판단한 경우에만 적용하던 기존 기준에서 앞으로는 ‘전원이 시술에 동의’하는 경우로 변경된다.
의료계에서는 하트팀 구성과 의사 결정 방식이 변경되면서 시술이 늘어날 것이라고 내다본다. 수술이 가능하더라도 수술 대신 시술이 더 적합하다는 판단이 내려질 수 있기 때문이다. 수술의 경우 전신마취를 해야 하고 일시적으로 심장을 멈추도록 하는 조치를 해야 해 고령층이나 고위험군의 부담이 크다. 시술은 단기적으로 회복이 빠르고 개흉에 따른 위험 부담이 적다는 장점이 있다.
이 사안은 수술 건수가 줄어들 것이라며 흉부외과학회에서 강하게 반발해 왔던 내용이다. 이번 결정 과정에서도 내부 반발이 거셌지만 ‘무조건 반대만 할 수는 없다’는 목소리도 높았던 것으로 전해졌다.
정재승 고대안암병원 심장혈관흉부외과 교수는 “전체적으로 시술이 늘어날 수 있어 흉부외과 의사에게 불리할 수 있지만 고령 환자 등 수술을 힘들어하는 상황을 외면하지 말자는 공감대가 있었다”며 “다만 시술 종류나 환자 상태에 따라 결정해야 한다”고 말했다.
시술 여부를 결정할 하트팀 논의에는 암 환자처럼 다학제 논의 수가가 신설된다. 13만5000원 수준으로 높지 않은 금액이지만 첫 보상이 이뤄진다는 점에서 의미가 있다. 김찬준 가톨릭대 의정부성모병원 순환기내과 교수는 “하트팀 수가가 인정되면 환자 상태에 대해 다른 직역과 협치가 활성화될 수 있고, 환자 상황을 반영해 긍정적인 논의가 이뤄질 수 있을 것”이라고 기대했다.
다만 단순히 수술보다 시술이 낫다고 보기는 어려워 환자를 중심에 놓고 논의하는 하트팀의 역할이 더 커져야 한다는 지적이 나온다. 안상호 한국선천성심장병환우회 대표는 “수술이 어렵거나 수술 위험이 높은 환자에게는 치료 선택지가 넓어지는 것 자체가 중요하다”며 “환자에게 적합한 치료를 결정하는 하트팀의 역할이 더 중요해져야 한다”고 말했다.
한편 건정심은 개흉을 하지 않고 클립으로 판막을 집는 ‘TEER(경피적 승모판 재건술)’ 시술에 대한 급여 적용도 결정했다. 수천만원의 자기부담금이 최대 50%로 줄어들게 된다.
김유나 기자 spring@kmib.co.kr
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