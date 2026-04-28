미국 기업 오픈AI의 생성형 인공지능(AI) 챗GPT가 도쿄대·교토대 입학시험을 모두 수석 합격에 해당하는 점수로 풀어냈다고 교도통신이 27일 보도했다.
교도통신에 따르면 일본 도쿄의 AI 스타트업 라이프프롬프트는 “챗GPT 최신 모델인 ‘GPT-5.2 싱킹’이 올해 초 치러진 도쿄대 입학시험(550점 만점)을 푼 결과 문과 계열에서 452점, 이과 계열에서 503점을 각각 얻었다”고 밝혔다. 이는 도쿄대가 올해 발표한 수험생의 최고점수(문과 434점·이과 453점)를 뛰어넘은 것이다.
GPT-5.2 싱킹은 교토대의 올해 입학시험에서도 법학부 문제를 771점, 의학과 문제를 1176점으로 풀어내 최고점수를 넘어섰다. 올해 교토대 법학부 최고점은 734점, 의학과는 1098점이다.
교도통신은 “챗GPT의 성적은 최고난도인 도쿄대 이과 3류의 최고점보다 50점이 높았고, 수학 과목에선 만점을 얻었다”며 “2024년 당시 도쿄대 합격의 최저점에도 미치지 못했지만 2년 만에 최상위 점수 합격이라는 성과를 냈다”고 평가했다. 다만 챗GPT는 세계사 등 서술형 과목의 문항에는 취약해 정답의 25%를 맞히는 데 그쳤다고 교도통신은 짚었다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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챗GPT, 도쿄대 입학시험 ‘수석 합격’ 점수 받아
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