‘先 호르무즈 後 핵’ 카드 꺼낸 이란… 러시아가 돌파구 될까
이란 “해협 개방 뒤 핵 협상하자”
이란 외무, 파키스탄 찍고 러시아행
종전 협상 공전에 레바논 공습 격화
이란이 미국에 ‘선(先) 호르무즈 해협 개방, 후(後) 핵 논의’를 제안한 것으로 알려졌다. 첨예하게 맞서는 핵 문제를 추후 과제로 넘기는 것인데 미국이 받아들일지는 미지수다. 이란 외무장관이 하루 만에 파키스탄을 다시 찾은 후 러시아를 방문해 농축 우라늄 반출 문제 등에서 러시아의 역할을 기대하고 있다는 분석이 나온다.
악시오스는 26일(현지시간) 미국 당국자와 소식통을 인용, 이란이 중재국인 파키스탄을 통해 새로운 종전 제안을 미국 측에 전달했다고 보도했다. 새로운 제안은 호르무즈 해협 봉쇄 해결을 우선순위에 놓는 방안인 것으로 알려졌다. 소식통에 따르면 이란은 해협 재개방 후 봉쇄 조치가 해결된 후 핵 협상을 시작하는 방식을 제안했다.
협상의 최대 걸림돌인 농축 우라늄 해결책을 러시아가 내놓을 수 있다는 분석도 나온다. 러시아는 이란의 농축 우라늄을 인수해 이를 러시아 영토 내에 보관하거나 재처리하는 데 협력하겠다고 미국에 제안한 것으로 알려졌다. 오바마 행정부 시절인 2015년 포괄적 공동행동계획(JCPOA)에 따라 이란은 농축 우라늄 11t을 러시아로 반출한 바 있다.
러시아의 역할을 기대하는 분위기도 감지된다. 이란 국영방송 IRIB 등에 따르면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 중재국인 파키스탄 방문 후 러시아로 향했다. 아라그치 장관은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 회담이 예정돼 있다. CNN은 이번 방문을 두고 “분쟁에서 모스크바가 테헤란의 주요 외교적 후원자 역할을 하고 있음을 보여준다”고 평가했다.
다만 이란의 새 제안을 도널드 트럼프 대통령이 수용할지는 미지수다. 트럼프 대통령은 수차례 이란의 핵 포기가 협상의 선결 조건이라고 강조해 왔다. 트럼프 대통령은 이날도 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “그들(이란)은 협정에 무엇이 포함돼야 하는지 잘 알고 있다”며 “그들은 핵무기를 보유할 수 없다. 그렇지 않으면 만날 이유가 없다”고 말했다. AP통신은 미국의 이란 제재 조치 해제 방안도 새로운 제안에 담겼다고 전하며 “트럼프 대통령의 지지를 얻지 못할 것으로 보인다”고 평가했다.
이란은 이와 함께 지역 외교를 통한 상황 돌파를 시도하고 있다. 우선 호르무즈 해협 통행료에 대한 지지를 얻기 위해 오만과의 소통을 시작했다. AP통신은 익명의 지역 관계자를 인용해 이란이 평화 시 호르무즈 해협을 지나는 선박으로부터 통행료를 받는 제도를 오만이 지지하도록 설득하고 있다고 보도했다. 알자지라방송은 이란이 오만 외에 카타르, 아랍에미리트(UAE) 등과도 소통하고 있다며 걸프국까지 포함한 합의를 마련하고 있다고 전했다.
현 상황에선 바로 2차 대면 협상이 이뤄질 가능성은 크지 않아 보인다. 첫 협상이 이뤄졌던 파키스탄 이슬라마바드의 봉쇄는 모두 해제됐다. 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관은 엑스에 “이슬라마바드에 있는 세레나 호텔과 주요 정부 기관이 밀집된 레드존 주변의 교통 통제 조치가 해제됐다”고 밝혔다.
한편 이란 전쟁 협상이 교착 상태에 빠지면서 이스라엘과 레바논의 휴전도 사실상 깨졌다. 양국은 상대가 휴전 협정을 어겼다며 공습을 이어가고 있다. 레바논 국영통신 NNA에 따르면 이날 이스라엘의 레바논 남부 크피르 테브니트 공습으로 최소 14명이 사망했다. 이는 지난 18일 휴전 발효 이후 하루 기준 최대 피해다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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