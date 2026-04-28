‘물가 공포’ 이제 시작… 원자재 → 외식비 ‘도미노 상승’ 예고

국제유가 1년 새 55% 폭등



시장 “부담 한계… 가격 인상 고민”

생산 → 소비자물가 시차 두고 반영

‘고유가 지원금’ 상승 압력 우려도



서울 동대문구에서 3년째 카페를 운영하는 박모(46)씨는 재료 발주를 할 때마다 스트레스를 받는다. 원두나 버터는 물론이고 종이컵, 포장용 비닐, 하다못해 유산지까지 비싸졌기 때문이다. 박씨는 가격 인상을 놓고 고심 중이다. 그는 “나날이 재료값이 오르니 버티기 힘들다”며 “값을 올리면 손님이 떨어질 수 있어서 고민스러운 일이지만 이런 식으로 장사했다간 문 닫아야 할 판”이라고 말했다.



미국·이란 전쟁에 따른 한국 물가 상승 압력이 본격화할 조짐을 보인다. 박씨와 같은 자영업자들은 비용 부담이 한계에 이르렀다는 반응이다. 물가 변동을 확인할 수 있는 수치도 이를 뒷받침한다. 4월 국제유가는 1년 새 50% 넘게 급등했다. 3월 수입물가지수는 28년2개월 만에 최대 상승폭(전월 대비 16.1%)을 기록했다. 3월 생산자물가지수(125.24)는 전월 대비 1.6% 올랐다. 약 4년 만에 최고 상승률이다. 생산자물가는 통상 1~3개월 시차를 두고 소비자물가에 반영된다. 물가 상승은 수순으로 받아들여지고 있다.



물가 상승의 결정적 요인은 유가다. 27일 유가정보시스템 오피넷에 따르면 지난 24일까지 4월 두바이유 배럴당 평균 가격은 105.27달러였다. 지난해 4월 평균(67.74달러)보다 1.5배 이상 올랐다. 증가율은 약 55.4%다. 우리나라에서는 주로 두바이유를 쓴다.





유가 상승 영향은 원·부자재 가격에서 소비자물가로 옮겨붙을 전망이다. 한국은행에 따르면 지난달 원유를 포함한 광산품 중심의 원재료 가격은 40.2% 급등했다. 석탄·석유제품과 화학제품 가격 상승 영향으로 중간재 수입물가도 8.8% 올랐다. 다만 지난달 소비자물가 상승률은 2.2%로 안정적인 흐름을 유지했다.



지금까지의 영향은 시작에 불과하다는 의견이 적잖다. 허준영 서강대 경제학과 교수는 “원유 가격 상승은 생산자물가를 통해 소비자물가로 이어지는 경로가 명확하다”며 “4월은 시작에 불과하고 시간이 지날수록 외식 등 체감물가도 함께 오를 가능성이 크다”고 말했다. 우석진 명지대 경상통계학부 교수는 “유가 상승 영향이 소비자물가에 나타나기까지는 통상 2~3개월 소요된다”며 “결국 실질 소득이 줄어드는 상황이 발생할 수 있다”고 진단했다.



이날 지급을 시작한 ‘고유가 피해 지원금’도 변수다. 단기적으로는 서민들의 물가 부담을 완화할 수 있지만 결국 물가 상승 압력을 키울 수 있다는 지적이 나온다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “지원금은 소비를 늘리기보다 가격 상승을 따라가는 성격이 강해 체감물가를 낮추는 데는 한계가 있다”며 “오히려 비용 부담이 커진 생산자나 기업을 지원하는 방식이 물가 안정에는 더 효과적일 수 있다”고 말했다.



정부도 물가 흐름을 예의주시하고 있다. 강기룡 재정경제부 차관보는 “3월엔 소비자물가 상승률이 2.2%로 나름 선방했지만 4월엔 2% 중반 이상으로 오를 가능성이 크다”고 말했다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 305 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 서울 동대문구에서 3년째 카페를 운영하는 박모(46)씨는 재료 발주를 할 때마다 스트레스를 받는다. 원두나 버터는 물론이고 종이컵, 포장용 비닐, 하다못해 유산지까지 비싸졌기 때문이다. 박씨는 가격 인상을 놓고 고심 중이다. 그는 “나날이 재료값이 오르니 버티기 힘들다”며 “값을 올리면 손님이 떨어질 수 있어서 고민스러운 일이지만 이런 식으로 장사했다간 문 닫아야 할 판”이라고 말했다.미국·이란 전쟁에 따른 한국 물가 상승 압력이 본격화할 조짐을 보인다. 박씨와 같은 자영업자들은 비용 부담이 한계에 이르렀다는 반응이다. 물가 변동을 확인할 수 있는 수치도 이를 뒷받침한다. 4월 국제유가는 1년 새 50% 넘게 급등했다. 3월 수입물가지수는 28년2개월 만에 최대 상승폭(전월 대비 16.1%)을 기록했다. 3월 생산자물가지수(125.24)는 전월 대비 1.6% 올랐다. 약 4년 만에 최고 상승률이다. 생산자물가는 통상 1~3개월 시차를 두고 소비자물가에 반영된다. 물가 상승은 수순으로 받아들여지고 있다.물가 상승의 결정적 요인은 유가다. 27일 유가정보시스템 오피넷에 따르면 지난 24일까지 4월 두바이유 배럴당 평균 가격은 105.27달러였다. 지난해 4월 평균(67.74달러)보다 1.5배 이상 올랐다. 증가율은 약 55.4%다. 우리나라에서는 주로 두바이유를 쓴다.유가 상승 영향은 원·부자재 가격에서 소비자물가로 옮겨붙을 전망이다. 한국은행에 따르면 지난달 원유를 포함한 광산품 중심의 원재료 가격은 40.2% 급등했다. 석탄·석유제품과 화학제품 가격 상승 영향으로 중간재 수입물가도 8.8% 올랐다. 다만 지난달 소비자물가 상승률은 2.2%로 안정적인 흐름을 유지했다.지금까지의 영향은 시작에 불과하다는 의견이 적잖다. 허준영 서강대 경제학과 교수는 “원유 가격 상승은 생산자물가를 통해 소비자물가로 이어지는 경로가 명확하다”며 “4월은 시작에 불과하고 시간이 지날수록 외식 등 체감물가도 함께 오를 가능성이 크다”고 말했다. 우석진 명지대 경상통계학부 교수는 “유가 상승 영향이 소비자물가에 나타나기까지는 통상 2~3개월 소요된다”며 “결국 실질 소득이 줄어드는 상황이 발생할 수 있다”고 진단했다.이날 지급을 시작한 ‘고유가 피해 지원금’도 변수다. 단기적으로는 서민들의 물가 부담을 완화할 수 있지만 결국 물가 상승 압력을 키울 수 있다는 지적이 나온다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “지원금은 소비를 늘리기보다 가격 상승을 따라가는 성격이 강해 체감물가를 낮추는 데는 한계가 있다”며 “오히려 비용 부담이 커진 생산자나 기업을 지원하는 방식이 물가 안정에는 더 효과적일 수 있다”고 말했다.정부도 물가 흐름을 예의주시하고 있다. 강기룡 재정경제부 차관보는 “3월엔 소비자물가 상승률이 2.2%로 나름 선방했지만 4월엔 2% 중반 이상으로 오를 가능성이 크다”고 말했다.세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지