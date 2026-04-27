‘김건희 샤넬백 청탁’ 2심서 유죄… 윤영호, 징역 1년6개월로 늘어나
28일 김여사 2심 선고에 영향 주목
통일교 현안 청탁 대가로 김건희 여사와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넨 혐의를 받는 윤영호 전 세계본부장의 항소심에서 ‘1차 샤넬백 전달’ 혐의가 유죄로 뒤집히면서 형량이 4개월 늘었다. 해당 혐의에 대해 1심에서 무죄를 선고받은 김 여사 재판에도 영향을 끼칠 것으로 보인다.
서울고법 형사6-1부(재판장 김종우)는 27일 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 윤 전 본부장의 항소심 선고 공판에서 징역 1년2개월을 선고한 원심을 파기하고 징역 1년6개월을 선고했다.
앞서 1심은 윤 전 본부장이 2022년 7월 1271만원 상당 샤넬백과 6220만원 상당의 그라프 목걸이를 김 여사에게 전달(업무상 횡령·청탁금지법 위반)한 혐의에 대해 유죄를 선고하면서도 같은 해 4월 802만원 상당의 샤넬백 전달 혐의에는 무죄를 선고했다. 김 여사가 대통령 취임 전 당선인의 배우자였으므로 청탁금지법 위반이 성립하지 않고, 횡령죄의 성립 조건인 ‘불법영득 의사’ 역시 인정할 수 없다는 논리였다.
그러나 2심은 “대통령 당선인이나 대통령에게 청탁하기 위해 그 배우자에게 선물하고자 종교단체의 자금을 사용하는 행위는 그 불법성이나 비난 가능성에 본질적인 차이가 없다”며 원심 판단을 뒤집었다. ‘1차 샤넬백 전달’이 사실상 청탁에 해당한다는 판단으로, 28일 김 여사의 항소심 선고에도 영향을 미칠 것으로 보인다.
한편 2심 재판부는 윤 전 본부장의 통일교 라스베이거스 원정도박 증거 인멸 혐의는 특검법상 수사 대상이 아니라는 이유로 공소 기각한 1심 판단을 그대로 유지했다. 권 의원에게 불법 정치자금 1억원을 전달한 혐의는 1심에 이어 유죄가 선고됐다.
윤준식 기자
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