검찰, 3년간 재심 59% 무죄·면소 구형… “과거사 신속 구제”
법적 안정성 → 실질적 정의 실현 중점
일각선 與 ‘조작 기소 프레임’과 연결
1961년 5·16 군사쿠데타를 막으려다 징역형을 받았던 육군 6군단장 고(故) 김웅수 장군의 유족은 재심 사유 입증에 어려움을 겪었다. 불법 구금을 입증할 기록 대부분이 사라진 탓이다. 이때 검찰의 관행은 ‘재심 개시 기각’ 의견을 내는 것이었다. 그러나 서울중앙지검은 당시 사료와 언론 기사 등을 발굴해 김 장군이 125일여간 구속됐던 사실을 확인했고, 지난 1월 서울고법에 ‘재심 개시 인용’ 의견을 냈다.
서울중앙지검은 27일 김웅수 장군 재심 사건 등 최근 사례와 함께 검찰이 과거 인권침해 사건 재심에 대한 접근방식을 어떻게 개선했는지 소개했다. 김태훈 3차장검사는 브리핑을 통해 “서울중앙지검은 객관적 위치에서 더 충실히 자료를 수집·분석하고 적극적으로 재심 개시가 타당하다는 의견을 내거나 무죄를 구형하고 있다”고 밝혔다. 그간 법적 안정성에 중점을 뒀던 검찰이 최근에는 신속한 구제를 통한 실질적 정의 실현에 무게를 두는 쪽으로 패러다임에 변화를 주고 있다는 것이다.
서울고검·서울중앙지검에 접수되는 과거 공안 사건 관련 재심은 해마다 증가하는 추세다. 재심청구 접수는 2023년 23건에서 지난해 137건으로 약 6배 증가했고, 재심 개시 건수도 같은 기간 23건에서 49건으로 약 2배 늘었다. 검찰은 이 기간 접수된 218건 중 91건(41.75%)에 ‘재심 개시해 달라’는 의견을 냈고, 재심 개시 결정 사건 107건 중 63건(58.8%)에는 무죄 또는 면소 판결을 구형했다.
재심청구 사건의 양상도 달라지는 기류다. 기존에는 1960~70년대 간첩 사건 관련 재심 사건이 많았는데, 최근에는 80~90년대 국가보안법 위반 및 집회·시위법 위반 사건과 관련해 적법절차 미준수를 주장하는 사례가 늘었다. 지난해 접수된 재심 사건 137건 중 절반이 넘는 74건(55.2%)은 집시법 위반 사건이었다.
이와 관련, 검찰은 당시 시대적 상황을 감안해 재심 개시 의견을 내고, 무죄·면소 의견을 개진하고 있다고 설명했다. 사건기록이 보존기간을 지나 폐기된 경우에는 진실화해위원회나 국가기록원 자료, 역사적 사료 등을 폭넓게 수집해 재심 사유가 있는지 적극적으로 검증한다는 계획이다.
법조계 일각에서는 이런 변화를 여권이 주장하는 ‘조작 기소 프레임’과 연결짓는 해석도 있다. 이에 대해 서울중앙지검 관계자는 “재심 사건 관련 검찰의 변화된 모습을 국민께 보여드리기 위해 오랜 기간 준비해온 사안”이라고 밝혔다.
구자창 이서현 기자 critic@kmib.co.kr
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