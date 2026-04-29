“살맛나는 겜세상”… 게임산업 지형 바꾸는 실버 게이머
71세 유저 리뷰에 1만여명 추천
게임 소비층 고령화 상징적 장면
시간적 여유에 탄탄한 구매력
오락 넘어 치매 예방·세대 소통
업계,조작 단순화 등 접근성 강화
“처음엔 할 게 너무 많다고 느꼈는데 30시간 넘게 플레이하고 나니 이제야 감이 좀 잡힙니다. 앞으로도 많은 시간을 이 게임에 할애할 것 같습니다. 엔딩을 볼 때까지 제가 살아있기를 바랄 뿐입니다.”
전 세계 누적 판매량 500만 장을 돌파하며 흥행 돌풍을 일으킨 국산 게임 ‘붉은사막’ 커뮤니티에 본인을 71세라고 밝힌 유저는 이 같은 리뷰를 남겼다. 이 글은 1만명 이상의 추천을 받으며 화제를 모았다. 게임 산업의 주 소비층이 젊은 세대에서 시니어 세대로 점차 확장되고 있음을 보여주는 상징적인 장면이다.
최근 게임의 주요 소비층이 젊은 세대에서 시니어 세대로 이동하고 있음을 보여주는 지표들이 연일 나오고 있다. 모바일 퍼즐이나 포커 같은 웹보드 게임에 머물던 고령층 유저들이 이제는 복잡한 조작과 깊이 있는 세계관을 요구하는 게임의 핵심 소비자로 부상하며 산업의 새 패러다임을 이끌고 있다.
최근 정부와 공공기관들은 실버 게이머의 부상에 발맞춰 최신 트렌드를 반영한 지원 사업을 잇달아 내놓고 있다. 27일 업계에 따르면 경기도는 이달 노인과 장애인을 위한 ‘2026년 사회공헌형 게임제작지원’ 사업에 본격 착수했다. 노년층의 치매 예방과 정서적 즐거움을 동시에 충족시킬 수 있는 시니어 맞춤형 게임 콘텐츠를 집중 육성하겠다는 취지다. 한국콘텐츠진흥원은 올해 기능성 게임콘텐츠 제작지원 사업에서 시니어 게임 분야를 단독으로 신설하고 최대 3억원 규모의 지원금을 책정하는 등 고령화 시대에 대비한 생태계 구축에 팔을 걷어붙였다.
글로벌 게임 시장에서 고령 게이머의 비중은 무시할 수 없는 수준에 도달했다. 미국 게임산업협회(ESA)가 지난해 6월 공개한 연례 보고서에 따르면 전체 미국 게이머 2억510만명 가운데 50세 이상 인구의 비중은 28%로, 18세 미만 인구 비중인 23%를 훌쩍 넘어섰다. 또한 80세에서 90세 사이 인구의 36%가 매주 비디오 게임을 즐기고 있다고 답했다. 저출산 여파로 전통적인 고객층이었던 1020세대 유저층이 갈수록 쪼그라드는 반면 은퇴 이후 시간적 여유와 탄탄한 구매력을 갖춘 ‘액티브 시니어’ 세대가 게임 산업의 새 소비 주체로 급부상하고 있는 것이다.
이러한 변화는 최근 게임 산업이 직면한 유저 감소 위기와도 깊이 맞닿아 있다. 정부에서 발표한 2025 게임이용자 실태조사에 따르면 전체 국민의 게임 이용률은 50.2%로 역대 최저치를 기록했다. 기존의 핵심 수요층이었던 1020세대가 동영상 플랫폼과 숏폼으로 대거 이탈하는 뼈아픈 현상 속에서 시니어 세대는 게임 업계의 새 돌파구가 되고 있다.
게임사들은 시니어 게이머의 시력 저하나 반응 속도 하락 같은 신체적 변화를 배려해 세밀한 접근성 옵션을 게임에 탑재하는 추세다. 플레이스테이션 제작사인 소니 인터랙티브 엔터테인먼트는 ‘접근성 태그(Accessibility Tags)’를 도입했고 마이크로소프트의 경우 ‘Xbox 접근성 가이드라인’을 통해 글자 크기, 색약 모드, 조작 단순화 등을 표준화하고 있다.
게임에 대한 기성세대의 인식이 크게 개선된 점도 주목할 만하다. 지난해 문화체육관광부에서 진행한 ‘보호자 게임리터러시’ 교육에는 1만2000명의 고령층 및 학부모가 참여해 높은 호응을 얻었다. 주최 측에 따르면 교육에 참여한 고령층은 여가 활동으로서 게임의 순기능에 대해 공감하고 특히 게임이 집중력과 사고력, 사회적 소통 향상에 도움이 된다는 반응을 보였다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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