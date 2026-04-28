한강벨트 매물 10건 중 3.7건 팔려… 강남권은 대출 규제로 1.7건 그쳐

3월 매물 흡수율 지역별로 격차

강남 매물 많지만 쌓이기만 해

연합뉴스

정부가 시장에 매물을 유도하기 위해 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 예고했으나 매물이 소화되는 속도는 지역별로 차이가 있는 것으로 나타났다. 대출 규제 영향으로 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산구는 거래보다 매물이 쌓이는 속도가 빨랐다.



27일 양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원이 부동산 빅데이터 플랫폼 아실과 국토교통부 실거래가 데이터를 교차 분석한 결과, 지난 3월 한강 벨트 7개 구(성동·마포·광진·영등포·동작·양천·강동)의 매물 흡수율이 36.9%로 집계됐다. 강남·서초·송파·용산 등 핵심 4개 구의 흡수율(16.6%)과 비교하면 2.2배 높다. 한강 벨트에선 새 매물 10건이 유입되면 약 3.7건이 팔렸지만, 핵심 4구는 1.7건이 팔리는 데 그쳤다는 얘기다. 2월 한 달간 두 권역에 새로 올라온 매물은 5500~5600건으로 비슷했다.





자치구별로 살펴보면 차이는 더욱 뚜렷했다. 3월 기준 매물 흡수율 상위 5개 지역 중 4곳이 한강 벨트였다. 양천구가 54.4%로 가장 높았고, 영등포구(50.7%), 마포구(46.3%), 동작구(44.0%)가 뒤를 이었다. 새로 매물로 나온 물건의 절반가량이 당월에 거래된 셈이다. 반면 강남구는 13.7%, 서초구는 7.3%에 그쳤다.



이는 대출 규제의 영향력이 지역에 따라 다르기 때문으로 풀이된다. 한강 벨트 구축 아파트의 중위 가격은 10억~13억원대에 형성돼 주택담보대출을 최대 6억원까지 받을 수 있다. 실수요층이 매물을 소화할 여력이 있는 것이다. 이와 달리 강남권 중대형 아파트는 30억~40억원대에 달하는 탓에 대출한도가 2억원으로 줄어든다. 매수자가 최소 30억원 이상의 현금을 갖고 있어야 한다는 얘기다.



강남권은 양도세 중과 유예에 따른 매물 출회가 적극적으로 이뤄졌으나 금융 규제에 막혀 매물만 쌓이는 ‘수급 불일치’ 현상이 나타나고 있는 셈이다.



양 전문위원은 “5월 9일 이후 정부의 보유세 개편이나 추가 규제 시그널 여부에 따라 다주택자들이 가격을 낮춰서라도 매물을 처분할지, 매물 회수 후 장기 보유로 선회할지가 결정될 것”이라고 말했다.



정진영 기자 young@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 시장에 매물을 유도하기 위해 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 예고했으나 매물이 소화되는 속도는 지역별로 차이가 있는 것으로 나타났다. 대출 규제 영향으로 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산구는 거래보다 매물이 쌓이는 속도가 빨랐다.27일 양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원이 부동산 빅데이터 플랫폼 아실과 국토교통부 실거래가 데이터를 교차 분석한 결과, 지난 3월 한강 벨트 7개 구(성동·마포·광진·영등포·동작·양천·강동)의 매물 흡수율이 36.9%로 집계됐다. 강남·서초·송파·용산 등 핵심 4개 구의 흡수율(16.6%)과 비교하면 2.2배 높다. 한강 벨트에선 새 매물 10건이 유입되면 약 3.7건이 팔렸지만, 핵심 4구는 1.7건이 팔리는 데 그쳤다는 얘기다. 2월 한 달간 두 권역에 새로 올라온 매물은 5500~5600건으로 비슷했다.자치구별로 살펴보면 차이는 더욱 뚜렷했다. 3월 기준 매물 흡수율 상위 5개 지역 중 4곳이 한강 벨트였다. 양천구가 54.4%로 가장 높았고, 영등포구(50.7%), 마포구(46.3%), 동작구(44.0%)가 뒤를 이었다. 새로 매물로 나온 물건의 절반가량이 당월에 거래된 셈이다. 반면 강남구는 13.7%, 서초구는 7.3%에 그쳤다.이는 대출 규제의 영향력이 지역에 따라 다르기 때문으로 풀이된다. 한강 벨트 구축 아파트의 중위 가격은 10억~13억원대에 형성돼 주택담보대출을 최대 6억원까지 받을 수 있다. 실수요층이 매물을 소화할 여력이 있는 것이다. 이와 달리 강남권 중대형 아파트는 30억~40억원대에 달하는 탓에 대출한도가 2억원으로 줄어든다. 매수자가 최소 30억원 이상의 현금을 갖고 있어야 한다는 얘기다.강남권은 양도세 중과 유예에 따른 매물 출회가 적극적으로 이뤄졌으나 금융 규제에 막혀 매물만 쌓이는 ‘수급 불일치’ 현상이 나타나고 있는 셈이다.양 전문위원은 “5월 9일 이후 정부의 보유세 개편이나 추가 규제 시그널 여부에 따라 다주택자들이 가격을 낮춰서라도 매물을 처분할지, 매물 회수 후 장기 보유로 선회할지가 결정될 것”이라고 말했다.정진영 기자 young@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지