시사 전체기사

김기현·나경원·안철수, SOS에 난색… 국힘 ‘張 사퇴론’ 확산

입력:2026-04-27 18:39
공유하기
글자 크기 조정

공동선대위원장 제안… 판세 뒤집기
들러리 우려… 고심 속 고사 기류 감지
친한, 2선 후퇴 요구… 당권파, 일축

장동혁(가운데) 국민의힘 당대표가 27일 국회에서 김민수(왼쪽) 최고위원, 박준태 당대표 비서실장과 걸어가고 있다. 박 비서실장은 당 안팎에서 일고 있는 장 대표 사퇴론에 대해 “선거를 앞두고 인신공격에 가까운 말들을 쏟아내는 건 당에도, 선거에도 아무 도움이 안 된다”고 비판했다. 이병주 기자

국민의힘 장동혁 지도부가 김기현·나경원·안철수 등 중진 의원에게 6·3 지방선거 선거대책위원장직을 제안한 것으로 확인됐다. 외부 인사 대신 당내 인물을 내세워 선거를 치르겠다는 취지다. 그러나 이들은 모두 난색을 보였다. 선거를 위한 최선의 카드는 장 대표 사퇴라는 목소리가 더 확산하고 있다.

27일 국민일보 취재를 종합하면 송언석 원내대표는 지난 23일 국회 외교통일위원회 전체회의 후 5선 김기현 의원을 만나 지선 방향 등을 논의했다. 송 원내대표는 김 의원에게 “공동선대위원장 등 역할을 해주셔야 하지 않겠느냐”고 제안했다고 한다. 송 원내대표는 5선의 나 의원, 4선의 안 의원도 각각 찾아 비슷한 권유를 한 것으로 전해졌다. 당 차원의 공식 제안은 아니지만 지도부 일원으로서 중진들에게 선거 기간 구심점 역할을 요청한 것으로 풀이된다.

송 원내대표의 제안은 세 사람의 높은 인지도를 고려한 선택이라고 한다. 김 의원은 국민의힘 대표를 지냈고, 나 의원과 안 의원은 전국구 인사다. 수도권에서 오랫동안 정치를 하며 대형 선거를 여러 차례 치른 경력도 감안한 것으로 보인다.

다만 세 사람 모두 수락 의사는 밝히지 않은 것으로 전해졌다. 들러리 역할에 그칠 것을 우려한 고사 기류도 감지된다. 김 의원 측 관계자는 “장 대표가 완주하겠다고 하는 상황에서 선대위원장은 사실상 권한 없는 자리인데 이름만 걸어놓을 순 없는 노릇”이라며 “상황 변화라는 전제조건이 생기면 그때는 고심해볼 여지가 생길 것”이라고 말했다. 안 의원 측 관계자는 “중앙 선거판에서 역할을 하는 것도 중요하지만 지역구 의원으로서 지역 선거를 챙기는 일도 중요하기 때문에 고심 중”이라고 밝혔다.

‘장동혁 사퇴론’을 둘러싼 여진은 계속됐다. 옛 친윤(친윤석열)계 한 인사는 “장 대표가 사퇴해야 이목이 당에 집중되고 침체된 선거 분위기도 확 반전될 것”이라며 “대표가 ‘모두 제 책임’이라고 말한 후 지금 2선으로 물러나고 희생해야 본인도 후일을 도모할 수 있다”고 말했다. 친한(친한동훈)계 신지호 전 의원은 “이대로 가면 민주당의 압승이 유력하다. 유일한 해결책은 장동혁 지도부의 전격 퇴진”이라고 말했다.

반면 당권파 조광한 최고위원은 최고위원회의에서 “지난해 전당대회 후 당이 조금씩 안정을 찾아가려 하면 시도 때도 없이 흔드는 이들이 우리 당의 거듭된 전략적 실패의 근본 원인”이라며 사퇴론을 비판했다. 한 지도부 관계자는 “지도부 내부에선 (사퇴는커녕) 장 대표의 2선 후퇴조차 거론되지 않는다”고 전했다.

국민의힘 공천관리위원회는 충북지사 후보로 현역 김영환 지사를 선출했다. 공관위는 이진숙 전 방송통신위원장 전략 공천 가능성이 거론되는 대구 달성, 한동훈 전 대표 출마가 공식화된 부산 북갑을 포함해 보선 지역구 전체에 전략 공천보다는 경선을 원칙으로 한다는 방침도 세웠다.

박준상 이형민 기자 junwith@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
전단지 여성에 낭심 차인 경비원… ‘넘어뜨려 제압’ 무죄
‘통일교 청탁’ 윤영호, 2심서 형량 가중… 징역 1년6개월
정이한 부산시장 후보, ‘음료 투척’ 테러에 병원 이송…개혁신당 “엄정 책임”
코스피, 장중 최고치 또 경신…6557.78
“삼성 파업, 30조 손실보다 신뢰·공급망 붕괴가 더 치명적”
“노인 연령 기준 높이면, 기초연금 203조~603조 아껴”
기름값 오를수록 빛난다, 연비왕 ‘톱5’
갈수록 커지는 영끌족 비명…서울 주담대 연체율 최고점 육박
국민일보 신문구독