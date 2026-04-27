김기현·나경원·안철수, SOS에 난색… 국힘 ‘張 사퇴론’ 확산
공동선대위원장 제안… 판세 뒤집기
들러리 우려… 고심 속 고사 기류 감지
친한, 2선 후퇴 요구… 당권파, 일축
국민의힘 장동혁 지도부가 김기현·나경원·안철수 등 중진 의원에게 6·3 지방선거 선거대책위원장직을 제안한 것으로 확인됐다. 외부 인사 대신 당내 인물을 내세워 선거를 치르겠다는 취지다. 그러나 이들은 모두 난색을 보였다. 선거를 위한 최선의 카드는 장 대표 사퇴라는 목소리가 더 확산하고 있다.
27일 국민일보 취재를 종합하면 송언석 원내대표는 지난 23일 국회 외교통일위원회 전체회의 후 5선 김기현 의원을 만나 지선 방향 등을 논의했다. 송 원내대표는 김 의원에게 “공동선대위원장 등 역할을 해주셔야 하지 않겠느냐”고 제안했다고 한다. 송 원내대표는 5선의 나 의원, 4선의 안 의원도 각각 찾아 비슷한 권유를 한 것으로 전해졌다. 당 차원의 공식 제안은 아니지만 지도부 일원으로서 중진들에게 선거 기간 구심점 역할을 요청한 것으로 풀이된다.
송 원내대표의 제안은 세 사람의 높은 인지도를 고려한 선택이라고 한다. 김 의원은 국민의힘 대표를 지냈고, 나 의원과 안 의원은 전국구 인사다. 수도권에서 오랫동안 정치를 하며 대형 선거를 여러 차례 치른 경력도 감안한 것으로 보인다.
다만 세 사람 모두 수락 의사는 밝히지 않은 것으로 전해졌다. 들러리 역할에 그칠 것을 우려한 고사 기류도 감지된다. 김 의원 측 관계자는 “장 대표가 완주하겠다고 하는 상황에서 선대위원장은 사실상 권한 없는 자리인데 이름만 걸어놓을 순 없는 노릇”이라며 “상황 변화라는 전제조건이 생기면 그때는 고심해볼 여지가 생길 것”이라고 말했다. 안 의원 측 관계자는 “중앙 선거판에서 역할을 하는 것도 중요하지만 지역구 의원으로서 지역 선거를 챙기는 일도 중요하기 때문에 고심 중”이라고 밝혔다.
‘장동혁 사퇴론’을 둘러싼 여진은 계속됐다. 옛 친윤(친윤석열)계 한 인사는 “장 대표가 사퇴해야 이목이 당에 집중되고 침체된 선거 분위기도 확 반전될 것”이라며 “대표가 ‘모두 제 책임’이라고 말한 후 지금 2선으로 물러나고 희생해야 본인도 후일을 도모할 수 있다”고 말했다. 친한(친한동훈)계 신지호 전 의원은 “이대로 가면 민주당의 압승이 유력하다. 유일한 해결책은 장동혁 지도부의 전격 퇴진”이라고 말했다.
반면 당권파 조광한 최고위원은 최고위원회의에서 “지난해 전당대회 후 당이 조금씩 안정을 찾아가려 하면 시도 때도 없이 흔드는 이들이 우리 당의 거듭된 전략적 실패의 근본 원인”이라며 사퇴론을 비판했다. 한 지도부 관계자는 “지도부 내부에선 (사퇴는커녕) 장 대표의 2선 후퇴조차 거론되지 않는다”고 전했다.
국민의힘 공천관리위원회는 충북지사 후보로 현역 김영환 지사를 선출했다. 공관위는 이진숙 전 방송통신위원장 전략 공천 가능성이 거론되는 대구 달성, 한동훈 전 대표 출마가 공식화된 부산 북갑을 포함해 보선 지역구 전체에 전략 공천보다는 경선을 원칙으로 한다는 방침도 세웠다.
박준상 이형민 기자 junwith@kmib.co.kr
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