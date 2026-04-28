총성·대피 위급 상황서도… 태연히 샐러드 즐긴 남성

“나는 뉴요커, 전혀 무섭지 않았다”

혼란 와중에도 와인 챙긴 사람도

AFP연합뉴스

백악관 출입기자단 만찬 도중 총격 사건으로 도널드 트럼프 미 대통령 부부 등이 대피하는 위급한 상황에서도 태연히 샐러드를 먹는 한 남성의 모습이 포착돼 화제가 되고 있다.



뉴욕타임스(NYT)의 26일(현지시간) 보도에 따르면 전날 워싱턴힐튼호텔 인터내셔널 연회장에서 총성이 울린 후 참석자들은 테이블 아래로 몸을 숨기는 등 상황을 살폈으나 연예·스포츠 에이전시 CAA 소속 수석 에이전트 마이클 글랜츠는 다르게 행동했다. CNN방송 화면에 포착된 그는 주변이 혼란에 빠진 상황에서도 자리에 앉은 채 전채 요리로 제공된 부라타 샐러드를 먹으며 주변을 둘러보기만 했다. 총성이 울린 후 무장 요원들이 연회장 안으로 급히 투입되면서 현장은 아수라장으로 변했지만 그는 아랑곳하지 않았다. 이 장면은 소셜미디어를 통해 빠르게 확산했고, 글랜츠는 온라인상에서 ‘샐러드맨’이라는 별명까지 얻었다.



글랜츠는 NYT와의 인터뷰에서 “나는 뉴요커다. 우리는 늘 사이렌 소리와 혼란 속에 살아간다”며 “전혀 무섭지 않았다. 수백 명의 비밀경호국 요원들이 테이블과 의자를 뛰어넘는 모습을 보고 싶었을 뿐”이라고 말했다.



그는 주변으로부터 왜 바닥에 엎드리지 않았느냐는 질문을 많이 받았다며 건강과 위생상의 이유로 그럴 수 없었다고 답했다. 글랜츠는 “나는 허리가 좋지 않아 바닥에 앉을 수 없고, 만약 앉게 된다면 다른 사람들이 나를 일으켜 세워줘야 했을 것”이라며 “나는 위생에도 민감해 더러운 호텔 바닥에 새 턱시도를 입고 눕는 것은 불가능했다”고 설명했다.



현장에서는 이 밖에 일부 참석자들이 급히 몸을 피하는 와중에도 테이블에 남아 있던 와인병을 챙기는 모습이 포착돼 온라인상에서 갑론을박이 이어지기도 했다. 소셜미디어에는 “마치 무제한 음료수라도 마시는 것처럼 테이블에서 개봉하지 않은 와인병을 여러 개 집어가는 모습이 눈살을 찌푸리게 한다”는 비판과 “1인당 350달러(약 51만원) 이상을 냈는데 행사가 조기 중단됐으니 와인이라도 가져가는 것이 당연하지 않겠느냐”는 반응이 이어졌다.



조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 조승현 기자 chosh@kmib.co.kr 486 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 백악관 출입기자단 만찬 도중 총격 사건으로 도널드 트럼프 미 대통령 부부 등이 대피하는 위급한 상황에서도 태연히 샐러드를 먹는 한 남성의 모습이 포착돼 화제가 되고 있다.뉴욕타임스(NYT)의 26일(현지시간) 보도에 따르면 전날 워싱턴힐튼호텔 인터내셔널 연회장에서 총성이 울린 후 참석자들은 테이블 아래로 몸을 숨기는 등 상황을 살폈으나 연예·스포츠 에이전시 CAA 소속 수석 에이전트 마이클 글랜츠는 다르게 행동했다. CNN방송 화면에 포착된 그는 주변이 혼란에 빠진 상황에서도 자리에 앉은 채 전채 요리로 제공된 부라타 샐러드를 먹으며 주변을 둘러보기만 했다. 총성이 울린 후 무장 요원들이 연회장 안으로 급히 투입되면서 현장은 아수라장으로 변했지만 그는 아랑곳하지 않았다. 이 장면은 소셜미디어를 통해 빠르게 확산했고, 글랜츠는 온라인상에서 ‘샐러드맨’이라는 별명까지 얻었다.글랜츠는 NYT와의 인터뷰에서 “나는 뉴요커다. 우리는 늘 사이렌 소리와 혼란 속에 살아간다”며 “전혀 무섭지 않았다. 수백 명의 비밀경호국 요원들이 테이블과 의자를 뛰어넘는 모습을 보고 싶었을 뿐”이라고 말했다.그는 주변으로부터 왜 바닥에 엎드리지 않았느냐는 질문을 많이 받았다며 건강과 위생상의 이유로 그럴 수 없었다고 답했다. 글랜츠는 “나는 허리가 좋지 않아 바닥에 앉을 수 없고, 만약 앉게 된다면 다른 사람들이 나를 일으켜 세워줘야 했을 것”이라며 “나는 위생에도 민감해 더러운 호텔 바닥에 새 턱시도를 입고 눕는 것은 불가능했다”고 설명했다.현장에서는 이 밖에 일부 참석자들이 급히 몸을 피하는 와중에도 테이블에 남아 있던 와인병을 챙기는 모습이 포착돼 온라인상에서 갑론을박이 이어지기도 했다. 소셜미디어에는 “마치 무제한 음료수라도 마시는 것처럼 테이블에서 개봉하지 않은 와인병을 여러 개 집어가는 모습이 눈살을 찌푸리게 한다”는 비판과 “1인당 350달러(약 51만원) 이상을 냈는데 행사가 조기 중단됐으니 와인이라도 가져가는 것이 당연하지 않겠느냐”는 반응이 이어졌다.조승현 기자 chosh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지