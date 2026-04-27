드론 위력에 놀란 中… 베이징서 퇴출
중국이 공공안전을 이유로 드론에 대한 규제를 대폭 강화하면서 드론산업이 위기에 처했다는 지적이 나온다.
27일 중국 매체 재문에 따르면 베이징시가 다음 달 1일부터 시 전역에서 드론의 비행·판매·운송·보관을 금지하는 ‘4금 조치’를 시행함에 따라 세계 최대 드론 제조사인 중국 DJI는 30일까지 시내 모든 매장에서 드론 제품을 철수하기로 했다. 타오바오, 징둥 등 인터넷 쇼핑몰도 1일부터 베이징으로 드론을 배송하지 않는다.
기존 보유자는 신분증과 휴대전화 번호를 등록해야 한다. 드론을 비행하려면 하루 전에 허가를 신청해야 한다. 드론의 분실·손상 시 수리하거나 교환받은 제품을 수령하는 것도 어려워진다. DJI 측은 수리하거나 교환한 드론을 시외에 있는 주소로만 보내줄 수 있다고 공지했다. 이렇게 받아도 엄격한 검사 절차를 거쳐야 하기 때문에 시내 반입 여부는 불확실하다.
중국은 이란 전쟁 등에서 드론의 군사적 위력이 확인되자 규제를 강화하고 있다.
대만 삼립신문은 “베이징 이외 지역에서도 최근 합법적인 드론 비행 신청이 종종 거부당하고 당국의 조사나 벌금 부과, 장비 압수 대상이 되고 있다”며 “중국 드론산업이 구조 전환의 시험대에 올랐다”고 짚었다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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