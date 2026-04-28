“생활 큰 도움”… 주민센터 북적 요일제 숙지 못한 고령층 허탕
‘고유가 피해지원금’ 신청 첫날
“주유소 적용 기준 완화했으면…”
고유가 피해지원금 1차 지급 첫날인 27일 서울 종로구 한 주민센터에 오전 이른 시간부터 신청자들이 몰렸다. 자신을 차상위계층이라고 밝힌 50대 이모씨는 기자에게 “(지원금을 받으면) 신발도 사고 영양제도 사려고 한다”며 “생활에 조금이라도 보탬이 됐으면 한다”고 말했다.
종로구의 또 다른 주민센터에는 오전 9시부터 2시간 동안에만 100명 넘는 신청자가 방문했다. 주민센터 관계자는 “인근에 쪽방촌이 있고 어르신이 많아 아침부터 신청자가 몰렸다”고 설명했다. 이번 주에는 기초생활수급자와 차상위계층 등을 대상으로 최대 55만원이 지급된다.
지원금을 받은 시민들은 생필품 구매 등 소비 계획을 밝혔다. 기초생활수급자 백창해(75)씨는 “전통시장이나 슈퍼에서 장을 보고 생필품도 사려고 한다”고 말했다. 돈의동 쪽방촌에 사는 60대 이모씨는 “평소에는 비싸서 못하던 외식을 좀 해보려고 한다”고 반겼다.
현장에는 기대감과 함께 일부 혼선도 나타났다. 시각장애인이자 기초생활수급자인 김승호(65)씨는 병원에 입원 중인 동생의 대리 신청을 위해 주민센터를 찾았지만 위임장 등 준비 서류가 부족해 자신의 지원금 카드만 발급받고 돌아갔다. 출생연도 끝자리에 따른 요일제 신청을 몰랐던 김성필(62)씨는 “나는 끝자리가 4인데 오늘 못 받는 거냐”며 “며칠 뒤 다시 오라고 해서 허탕쳤다”고 말했다.
70대 이모씨는 “나는 수급자라 지원금을 받으면 큰 도움이 된다”면서도 “결국 자녀 세대가 세금으로 부담하는 것이라 미안하다”고 말했다. 이어 “돈 있는 사람들까지 일괄적으로 지원할 필요가 있냐. 좀 더 촘촘한 정책이었으면 좋겠다”고 덧붙였다.
인근 상인들은 지원금 유입을 반기면서 우려도 표했다. 종로구의 한 중식당 사장은 “주민센터 인근이라 어르신들이 카드를 받자마자 쓰러 오는 경우도 있다”며 “다만 배달 앱 결제가 안 되고 대면 결제해야 하는 걸 모르는 손님이 많다”고 했다. 사용처는 연 매출 30억원 이하 소상공인 매장으로 제한되며 이커머스(전자상거래) 입점 업체와 기업형 슈퍼마켓(SSM)은 제외된다.
고유가 피해지원이라는 취지와 달리 주유소에서 사용이 적을 수 있다는 지적도 제기된다. 주유소도 연 매출 30억원이 넘으면 사용처에서 제외되기 때문이다. 한국석유유통협회 관계자는 “전국 주유소 약 1만곳 중 연 매출 30억원 이하 비중은 30%대로 추정된다”며 “취지에 맞게 적용 기준을 완화했으면 좋겠다”고 밝혔다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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