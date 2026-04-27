만찬장 총격범 “행정부 관료들이 표적… 고위직부터”

범행 전 성명 ‘트럼프 타깃’ 암시

“반역자가 손 더럽히는 거 허용 못해”

범행에 대한 비판 의식 반론도 남겨

미국 연방수사국(FBI) 요원들이 26일(현지시간) 캘리포니아주 토런스 주택가에서 백악관 기자단 만찬장 총격 사건 용의자인 콜 토머스 앨런의 이웃집들을 찾아 탐문수사를 벌이고 있다. FBI는 범행 동기와 공범 유무를 파악 중이다. AFP연합뉴스

백악관 출입기자단 만찬 총격 사건을 일으킨 용의자가 범행 직전 가족에게 보낸 ‘선언문(manifesto)’에서 고위직부터 표적으로 삼을 것이라고 밝혀 도널드 트럼프 미 대통령을 타깃으로 했음을 시사한 것으로 나타났다.



뉴욕포스트는 26일(현지시간) “용의자 콜 토머스 앨런(31)이 총격 약 10분 전 장황하고 광기 어린 선언문을 가족에게 보냈다”며 “1052개 단어 분량의 편지에는 총격에 대한 그의 교전 규칙과 행정부 관리들을 표적으로 삼는 것이 자신의 의로운 의미라고 믿는다고 적혀 있었다”고 보도했다.



그는 선언문에 트럼프를 명시하진 않았지만 그를 표적으로 정한 사실을 여러 차례 드러냈다. 앨런은 가족과 친구들에게 먼저 사과 의사를 전한 뒤 ‘범행 동기’에 대해 “나는 미국 시민이고 나의 대표자들이 한 행위는 나에게 반영된다”며 “나는 더는 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다”고 말했다. 그러면서 “솔직히 말하면 오래전부터 그런 입장이었지만 이번이 그와 관련해 무엇인가를 할 수 있는 첫 번째 진짜 기회”라고 말했다.



앨런은 이어 범행 표적에 대해 “행정부 관료들: 그들이 표적이다. 우선순위는 고위직부터”라고 썼다. 또 비밀경호국(SS) 요원에 대해선 “필요한 경우에만 표적이 된다. 가능하다면 인명 살상 없이 무력화할 것이며 그들이 방탄조끼를 착용하고 있기를 바란다”고 적었다.



호텔 보안 요원, 경찰, 주 방위군에 대해선 “그들이 먼저 발포하지 않는 한 표적이 되지 않을 것”이라며 사상자를 최소화하기 위해 벽 관통력이 낮은 산탄을 사용할 것이라고 했다. 행사 참석자들에 대해선 자발적으로 참석하기로 선택했으므로 공모자에 해당한다고 덧붙였다.



앨런은 범행에 대한 비판을 의식해 반론까지 남겼다. 그는 ‘기독교도로서 (한쪽 뺨을 맞으면) 다른 뺨을 돌려대야 한다’는 반론이 제기될 수 있다고 언급한 뒤 “다른 뺨을 대는 것은 자신이 억압받을 때”라고 반박했다. 그러면서 “다른 이가 억압받고 있을 때 다른 뺨을 내미는 것은 기독교인의 행동이 아니다. 그것은 압제자의 범죄에 대한 방조”라고 주장했다.



또 “지금은 적절한(convenient) 시기가 아니다는 반론이 제기될 수 있다”면서도 “누군가가 강간당하고 살해되고 학대당하는 것을 보면서도 피해자가 아닌 다른 누군가에게 불편하다는 이유로 그냥 지나쳐야 한다고 생각하나”라고 반문했다. 앨런은 선언문에 “콜 ‘콜드포스’ ‘친절한 연방 암살자’ 앨런”이라고 서명했다.



뉴욕포스트는 앨런의 선언문은 코네티컷주에 거주하는 그의 형제가 지역 경찰에 신고했다고 전했다. 트럼프는 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 “그의 선언문을 읽어보면 그가 기독교인을 증오한다는 건 확실한 사실”이라며 “그는 오랫동안 마음속에 깊은 증오를 갖고 있었다. 종교적 문제였다. 그건 강경하게 반기독교적이었다”고 덧붙였다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 백악관 출입기자단 만찬 총격 사건을 일으킨 용의자가 범행 직전 가족에게 보낸 ‘선언문(manifesto)’에서 고위직부터 표적으로 삼을 것이라고 밝혀 도널드 트럼프 미 대통령을 타깃으로 했음을 시사한 것으로 나타났다.뉴욕포스트는 26일(현지시간) “용의자 콜 토머스 앨런(31)이 총격 약 10분 전 장황하고 광기 어린 선언문을 가족에게 보냈다”며 “1052개 단어 분량의 편지에는 총격에 대한 그의 교전 규칙과 행정부 관리들을 표적으로 삼는 것이 자신의 의로운 의미라고 믿는다고 적혀 있었다”고 보도했다.그는 선언문에 트럼프를 명시하진 않았지만 그를 표적으로 정한 사실을 여러 차례 드러냈다. 앨런은 가족과 친구들에게 먼저 사과 의사를 전한 뒤 ‘범행 동기’에 대해 “나는 미국 시민이고 나의 대표자들이 한 행위는 나에게 반영된다”며 “나는 더는 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다”고 말했다. 그러면서 “솔직히 말하면 오래전부터 그런 입장이었지만 이번이 그와 관련해 무엇인가를 할 수 있는 첫 번째 진짜 기회”라고 말했다.앨런은 이어 범행 표적에 대해 “행정부 관료들: 그들이 표적이다. 우선순위는 고위직부터”라고 썼다. 또 비밀경호국(SS) 요원에 대해선 “필요한 경우에만 표적이 된다. 가능하다면 인명 살상 없이 무력화할 것이며 그들이 방탄조끼를 착용하고 있기를 바란다”고 적었다.호텔 보안 요원, 경찰, 주 방위군에 대해선 “그들이 먼저 발포하지 않는 한 표적이 되지 않을 것”이라며 사상자를 최소화하기 위해 벽 관통력이 낮은 산탄을 사용할 것이라고 했다. 행사 참석자들에 대해선 자발적으로 참석하기로 선택했으므로 공모자에 해당한다고 덧붙였다.앨런은 범행에 대한 비판을 의식해 반론까지 남겼다. 그는 ‘기독교도로서 (한쪽 뺨을 맞으면) 다른 뺨을 돌려대야 한다’는 반론이 제기될 수 있다고 언급한 뒤 “다른 뺨을 대는 것은 자신이 억압받을 때”라고 반박했다. 그러면서 “다른 이가 억압받고 있을 때 다른 뺨을 내미는 것은 기독교인의 행동이 아니다. 그것은 압제자의 범죄에 대한 방조”라고 주장했다.또 “지금은 적절한(convenient) 시기가 아니다는 반론이 제기될 수 있다”면서도 “누군가가 강간당하고 살해되고 학대당하는 것을 보면서도 피해자가 아닌 다른 누군가에게 불편하다는 이유로 그냥 지나쳐야 한다고 생각하나”라고 반문했다. 앨런은 선언문에 “콜 ‘콜드포스’ ‘친절한 연방 암살자’ 앨런”이라고 서명했다.뉴욕포스트는 앨런의 선언문은 코네티컷주에 거주하는 그의 형제가 지역 경찰에 신고했다고 전했다. 트럼프는 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 “그의 선언문을 읽어보면 그가 기독교인을 증오한다는 건 확실한 사실”이라며 “그는 오랫동안 마음속에 깊은 증오를 갖고 있었다. 종교적 문제였다. 그건 강경하게 반기독교적이었다”고 덧붙였다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지