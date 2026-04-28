文 “김정은, 판문점 초심으로 트럼프와 과감히 마주 앉기를”
판문점선언 8주년 기념사서 촉구
문재인 전 대통령은 4·27 판문점선언 8주년을 맞아 김정은 북한 국무위원장에게 “판문점 회담의 초심으로 돌아가 전향적으로 대화의 문을 열고, 이재명정부와 함께 평화와 번영의 한반도의 꿈을 다시 그려나가자”고 당부했다.
문 전 대통령은 27일 국회에서 열린 판문점선언 8주년 기념사에서 “남북 대화야말로 교착 상태를 타개할 수 있는 가장 빠르고 안전한 돌파구가 될 것”이라며 이같이 밝혔다. 이어 “군사력을 증강하며 고립과 단절의 벽을 높이는 것으로는 진정한 안보를 보장받을 수 없다”며 “외부와 소통하고 교류를 확대하는 것이야말로 안전을 지키는 가장 실효적인 방법”이라고 강조했다.
문 전 대통령은 김 위원장에게 “도널드 트럼프 미국 대통령과 과감하게 마주 앉기를 바란다”며 “8년 전처럼 남북 관계 개선을 북미 대화의 가교로 삼기 바란다”고 제안했다. 트럼프 대통령에게는 “북한을 다시 대화의 장으로 이끌어내는 특유의 결단력과 지혜를 발휘해주길 바란다”며 “트럼프 1기에서 미처 맺지 못한 결실을 2기에서 완성하여 역사에 남을 리더십을 보여주길 기대한다”고 전했다.
경색된 남북 관계에 대해서는 “윤석열정부의 퇴행적 대북정책을 거치며 한반도 평화 프로세스는 중단됐고, 남북 사이의 골이 더욱 깊어졌다”며 “이재명정부가 ‘평화의 이어달리기’를 새로 시작해야 한다”고 당부했다. 또 “전시작전권 전환도 더는 미룰 수 없는 과제다. 자주국방과 전작권 전환은 결코 동맹의 약화가 아니다”라고 덧붙였다.
우원식 국회의장은 축사에서 “지금의 혼돈과 불확실성, 답답한 상황이 우리를 힘들게 하고 있지만 한반도와 남북 관계의 미래를 결정하는 것은 결국 평화에 대한 우리의 확고한 태도와 실천”이라며 “적극적인 노력은 때가 왔을 때 반드시 결실로 이어질 것”이라고 말했다. 정청래 더불어민주당 대표는 “전쟁의 언어보다 평화의 언어를 더 크게 키워내겠다. 한반도 긴장을 낮추고, 대화의 문을 다시 열고, 협력의 길을 다시 복원하겠다”고 약속했다.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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