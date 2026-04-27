워시 美 연준 의장 인준 ‘청신호’… 공화 반대파 찬성 선회
파월 수사 종결에 반대 의원 찬성
29일 상원 인준안 표결 진행 예정
케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자의 인준에 청신호가 켜졌다. 그동안 제동을 걸어왔던 공화당 상원 의원이 찬성으로 돌아섰기 때문이다.
월스트리트저널은 26일(현지시간) 공화당 소속 상원 은행위원회 위원인 톰 틸리스가 성명을 통해 “워시 후보 인준 절차를 진행할 준비가 됐다”며 기존 반대 입장을 철회했다고 보도했다. 틸리스 의원은 그동안 제롬 파월 현 연준 의장을 둘러싼 법무부 수사가 마무리될 때까지 인준에 반대한다는 입장을 밝혀왔다.
그러나 미 법무부가 지난 24일 관련 수사를 종결했다고 공식 발표하면서 입장을 바꾼 것으로 보인다. 이는 워시 후보자 인사청문회가 열린 지 사흘 만이다.
상원 은행위원회는 전체 24명이다. 공화당 13명, 민주당 11명으로 구성돼 있어 공화당 내 단 한 명의 이탈만으로도 인준안 통과가 어려운 구조다.
미 법무부는 연준 청사 개보수 비용의 과다 지출 의혹과 관련해 파월 의장을 수사해왔다. 이를 두고 도널드 트럼프 대통령의 기준금리 인하 요구에 응하지 않은 파월 의장을 압박하기 위한 것이라는 비판이 제기됐다.
틸리스 의원은 이날 NBC방송과의 인터뷰에서 “법무부로부터 이번 사안이 연준의 독립성을 위협하는 수단으로 활용되지 않을 것이라는 확답을 받았다”며 “워시 후보자는 예정대로 인준 절차를 밟게 될 것”이라고 말했다.
틸리스 의원의 입장 변화로 워시 후보자는 파월 의장의 임기가 끝나는 다음 달 15일 이전에 상원 본회의 인준까지 마칠 가능성이 커졌다. 상원 은행위원회는 오는 29일 인준안 표결을 진행할 예정이다.
일반적으로 연준 의장은 임기 종료 후 이사직에서도 물러나지만, 파월 의장은 법무부 수사가 진행되는 동안 사임하지 않겠다는 입장을 밝혀왔다. 그러나 수사가 종결되면서 다음 달 15일 의장직과 함께 이사직에서도 물러날 가능성이 커졌다는 관측이 나온다. 반면 일각에서는 향후 수사 재개 가능성이 배제되지 않은 만큼 파월 의장이 이사직을 유지할 수 있다는 분석도 나온다. 파월 의장의 이사 임기는 2028년 1월까지다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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