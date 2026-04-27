내달부터 5부제 동참 차량 보험료 2% 할인
與특위 ‘차량 5부제 특약’ 도입
영업용·전기차·고가차는 제외
1700만대 혜택… 이달부터 소급
차량 5부제에 동참하는 차주에 대해 보험료 2%를 할인해 주는 보험 상품이 출시된다. 5000만원 이상의 개인 차량, 업무·영업용 법인 차량과 전기차는 제외다. 전체 차량 약 2600만대 중 67%에 달하는 1700만 차주가 혜택을 받을 것으로 전망된다.
더불어민주당 중동전쟁 경제대응 특별위원회는 27일 국회에서 4차 회의를 열고 개인용 자동차 보험 가입자를 대상으로 ‘차량 5부제 특약’을 도입하기로 했다고 밝혔다. 중동 상황 장기화로 인한 민생부담을 보험업계도 분담하자는 취지다. 개인용 차량 중 공공부문 5부제 적용을 받지 않는 전기차와 5000만원 이상의 고가 차량은 제외됐다. 법인 소유의 업무용 차량 및 버스·택시 등 영업용 차량도 포함되지 않는다.
5부제 특약 가입자에 대해서는 모든 보험사가 동일하게 연간 2% 할인율을 적용한다. 안도걸 민주당 의원은 “지난 10년간 차량 보험료 인상폭이 1~2%인 점을 감안하면 큰 할인폭”이라고 말했다. 개인별 할인 금액은 5부제 참여 기간에 따라 계산된다. 특약 가입자는 기존 자동차보험 계약 만기 시점에 특약에 따른 할인 금액을 환급받는다. 올해 4월 중 자동차 보험료로 70만원을 납부한 경우 1년간 특약을 유지하면 내년 4월에 1만4000원을 돌려받는 식이다.
5월 중 가입자는 4월 1일부터 보험료 할인이 소급 적용된다. 차량 5부제 참여 요일에 운행했다가 사고가 발생해도 보험금은 정상 지급된다.
다만 5부제 참여를 조건으로 가입했던 특약에 따른 할인은 적용되지 않는다. 차량 5부제 준수 여부를 확인하기 위한 운행기록 검증 절차도 도입된다. 보험사는 운행기록 앱이나 기존 주행거리 특약정보 등을 활용해 준수 여부를 확인할 방침이다.
2% 보험료 할인에 따른 업계의 부담 총액은 약 4000억원 수준으로 추산됐다. 안 의원은 “업계의 전체 보험료 수입 중 실제 지급되는 보험금 비율이 85%로 사실상 적자 구간”이라며 “이런 상황에서도 조치가 이뤄진 건 업계의 상당한 용단과 희생”이라고 평했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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