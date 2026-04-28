‘서울형 시니어주택’ 2035년까지 1만2000가구 공급
기존 2040년 8000가구 계획
“5년 당기고 4천 가구 더 지어”
식사·건강·돌봄 등 지원 모델
오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 예비후보 등록 전 마지막 공개 일정에서 ‘서울형 시니어주택’(노인용 주택)을 2035년까지 1만2000가구 공급하겠다고 밝혔다. 8000가구를 2040년까지 공급하겠다는 기존 계획보다 속도는 높이고 물량은 늘렸다. 고가 실버타운과 공공임대 위주의 부동산 시장에 식사와 건강, 돌봄 지원이 이뤄지는 노인 주거 모델을 확충하겠다는 것이다.
오 시장은 27일 서울 성북구 실버타운 ‘노블레스타워’를 찾아 서울형 시니어주택 공급 촉진 계획을 발표했다. 서울형 시니어주택은 주거 공간과 식사·청소·세탁·안부 서비스, 의료기관 연계 등이 결합한 형태로 운영된다. 오 시장은 “행정은 도시계획 인센티브로 길을 열고 기업은 생활 지원으로 여가와 건강 관리까지 수준 높은 서비스를 제공하는 민관 협력 시니어 주거 생태계를 만들겠다”고 말했다.
서울시는 민간 사업자의 서울형 시니어주택 건설을 유도하기 위해 파격적인 인센티브를 부여할 방침이다. 최대 100억원의 토지 매입비 융자, 공공기여 최대 20% 완화, 최대 200% 용적률 인센티브, 용도 지역 2단계 이상 상향 등의 혜택을 사업자에게 제공할 계획이다. 무주택 노인에게는 보증금을 최대 6000만원까지 무이자로 지원해 입주를 도울 예정이다.
시는 2031년까지 강서구 개화산역 공영주차장과 서초구 소방학교 등 공공 부지에 서울형 시니어주택 800가구를 공급한다. 성북구 성신여대입구역 등 역세권 활성화 사업 대상지에도 132가구를 조성한다. 이들을 포함해 현재 서울형 시니어주택 2500가구에 대한 인허가 절차를 진행하고 있다.
시는 노인 가구를 위한 설비 지원도 추진한다. 노인이 안전하게 살 수 있도록 1만 가구에 집수리를 지원하는 것이다. 화장실 변기에서 힘들이지 않고 일어나고 앉을 수 있게끔 안전 손잡이를 설치한다. 또 집 내부의 높낮이를 제거해 낙상을 방지하고 높낮이를 조절할 수 있는 싱크대를 지급한다.
오 시장은 이날 노블레스타워 현장 일정을 마친 뒤 지방선거 예비후보 등록을 했다. 지방자치법에 따라 오 시장의 직무는 지선 당일인 오는 6월 3일까지 정지된다. 지방자치법은 지방자치단체장의 직무가 지선 입후보 시 정지된다고 규정한다. 이 기간 김성보 서울시 행정2부시장이 시장 권한대행을 맡는다. 행정1부시장이 권한대행을 맡는 게 원칙이지만 정상훈 서울시 행정1부시장이 직무대리인 점이 고려됐다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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