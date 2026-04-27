‘新혈맹’ 북·러, 밀착 가속… ‘벨라루스 모델’로 가나

김정은, 러 국방에 “전적으로 지지”

중장기 군사협력 체제 구축 예고

동북아 안보지형 새 변수로 부상

김정은 북한 국무위원장이 지난 26일 평양에서 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관을 접견했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다. 연합뉴스

북한과 러시아가 5개년 상호 군사협력(2027~2031) 계획을 예고했다. 러시아가 특정 국가와 중장기 군사협력 체계를 구축한 사례는 안보 일체화를 이룬 벨라루스 등 극소수뿐이다. 이에 따라 북·러 관계가 혈맹을 넘어 ‘동북아판 벨라루스 모델’로 발전하는 것 아니냐는 평가가 나온다. 전문가들은 북한이 동북아에서 러시아의 전략적 영향력 확대를 뒷받침하는 병참기지 역할을 맡을 수 있다는 분석까지 제기됐다.



27일 조선중앙통신에 따르면 김정은 북한 국무위원장은 전날 평양을 방문한 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관과 회동하며 “앞으로 국가주권과 영토완정, 안전이익을 수호하려는 러시아의 정책을 전적으로 지지할 것”이라고 말했다. 또 러시아 파병 활동을 기리는 기념관 완공 행사에 참석해 “조로(북·러) 친선의 새 역사를 새겼다”고 강조했다. 러시아 관영 타스통신은 벨로우소프 국방장관이 김 위원장을 만나 5개년 상호 군사협력 계획을 체결할 준비가 됐다고 언급했다고 보도했다.



러시아가 장기 군사협력을 특정 국가와 체결하는 사례는 극히 드물다. 대규모 무기 공동개발 파트너인 인도와 사실상 안보 일체화 수준에 근접한 벨라루스 등에만 적용해 왔다. 북한이 러시아에 있어 인도나 벨라루스 수준의 지위까지 올라왔다는 의미로 해석된다. 전문가들은 북·러의 5개년 군사협력이 실제 체결되면 양국 관계가 단순한 군사교류를 넘는 장기 협력 체계로 발전할 수 있다고 전망했다.



임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “동북아판 ‘벨라루스 모델’의 탄생”이라며 “러시아가 벨라루스와 국가연합 수준을 이룬 것처럼 북한 역시 러시아의 동방 전초기지 역할을 수행하게 되는 것”이라고 말했다. 장세호 국가안보전략연구원 지역전략연구실장도 “5개년 규모의 안보협력은 북·러 관계를 제도화하는 의미”라고 평가했다.



북·러가 장기 군사협력을 통해 전략적 역할을 분담할 경우 한반도를 포함한 동북아 안보 지형에도 새로운 변수로 작용할 전망이다. 한·미·일 3각 협력의 새로운 대립 축이 형성되는 셈이다. 현승수 통일연구원 부원장은 “북·러의 이번 군사협력은 단순한 국가 간 우호협력 차원을 넘어 생존과 관련된 영역”이라며 “미국과 한국을 향한 전략적 효과를 노린 것”이라고 말했다. 통일부는 브리핑에서 “현재까지 양국 간 중장기 계획에 입각한 군사협력 사례는 없었다”며 “북·러 간 군사협력 동향을 전반적으로 살펴볼 것”이라고 말했다.



송태화 기자 alvin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 760 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 북한과 러시아가 5개년 상호 군사협력(2027~2031) 계획을 예고했다. 러시아가 특정 국가와 중장기 군사협력 체계를 구축한 사례는 안보 일체화를 이룬 벨라루스 등 극소수뿐이다. 이에 따라 북·러 관계가 혈맹을 넘어 ‘동북아판 벨라루스 모델’로 발전하는 것 아니냐는 평가가 나온다. 전문가들은 북한이 동북아에서 러시아의 전략적 영향력 확대를 뒷받침하는 병참기지 역할을 맡을 수 있다는 분석까지 제기됐다.27일 조선중앙통신에 따르면 김정은 북한 국무위원장은 전날 평양을 방문한 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관과 회동하며 “앞으로 국가주권과 영토완정, 안전이익을 수호하려는 러시아의 정책을 전적으로 지지할 것”이라고 말했다. 또 러시아 파병 활동을 기리는 기념관 완공 행사에 참석해 “조로(북·러) 친선의 새 역사를 새겼다”고 강조했다. 러시아 관영 타스통신은 벨로우소프 국방장관이 김 위원장을 만나 5개년 상호 군사협력 계획을 체결할 준비가 됐다고 언급했다고 보도했다.러시아가 장기 군사협력을 특정 국가와 체결하는 사례는 극히 드물다. 대규모 무기 공동개발 파트너인 인도와 사실상 안보 일체화 수준에 근접한 벨라루스 등에만 적용해 왔다. 북한이 러시아에 있어 인도나 벨라루스 수준의 지위까지 올라왔다는 의미로 해석된다. 전문가들은 북·러의 5개년 군사협력이 실제 체결되면 양국 관계가 단순한 군사교류를 넘는 장기 협력 체계로 발전할 수 있다고 전망했다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “동북아판 ‘벨라루스 모델’의 탄생”이라며 “러시아가 벨라루스와 국가연합 수준을 이룬 것처럼 북한 역시 러시아의 동방 전초기지 역할을 수행하게 되는 것”이라고 말했다. 장세호 국가안보전략연구원 지역전략연구실장도 “5개년 규모의 안보협력은 북·러 관계를 제도화하는 의미”라고 평가했다.북·러가 장기 군사협력을 통해 전략적 역할을 분담할 경우 한반도를 포함한 동북아 안보 지형에도 새로운 변수로 작용할 전망이다. 한·미·일 3각 협력의 새로운 대립 축이 형성되는 셈이다. 현승수 통일연구원 부원장은 “북·러의 이번 군사협력은 단순한 국가 간 우호협력 차원을 넘어 생존과 관련된 영역”이라며 “미국과 한국을 향한 전략적 효과를 노린 것”이라고 말했다. 통일부는 브리핑에서 “현재까지 양국 간 중장기 계획에 입각한 군사협력 사례는 없었다”며 “북·러 간 군사협력 동향을 전반적으로 살펴볼 것”이라고 말했다.송태화 기자 alvin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지