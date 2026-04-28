막힌 중동 수출길, 동남아·인도로 뚫는다
코트라, 시장다변화 전략 설명회
아세안 34%·인도 30% 수출↑
대한무역투자진흥공사(코트라)가 중동 수출기업의 피해 회복을 돕고 신흥 시장인 ‘글로벌 사우스’(신흥·개발도상국)로의 시장 다변화를 지원하기 위해 나섰다.
코트라는 27일 서울 서초구 본사에서 ‘중동전쟁 대응 동남아·인도 소비시장 진출전략 설명회’를 개최했다. 이번 설명회는 전쟁 유탄을 맞은 중동 수출기업의 피해를 최소화하고 동남아 및 인도 시장으로의 진출 확대를 지원하기 위해 마련됐다.
합계 인구 20억명 규모의 글로벌 사우스는 중동전쟁으로 지정학적 불확실성과 글로벌 물류 적체가 지속되는 상황에서 핵심 대체 시장으로 부상하고 있다. 이번 설명회는 그 중에서도 아세안과 인도 시장에 주목했다. 코트라에 따르면 지난달 대(對)중동 수출은 약 9억 달러로 전년 대비 절반 가까이 줄었지만, 아세안(34%)과 인도(30%), 중남미(38%)로의 수출은 크게 증가했다. 최근 인도·베트남과의 정상회담을 계기로 경제협력에 대한 기대감도 더욱 높아지고 있다.
설명회에는 코트라를 비롯한 LG경영연구원, 안투안, CJ푸드빌 등 민관 전문가들이 연사로 나서 현지 시장 진출 노하우와 현지화 전략 등을 공유했다.
중동 수출기업을 위한 1:1 상담도 이뤄졌다. 민관 전문가들이 사전 신청한 약 60개 기업을 대상으로 전쟁 리스크 대응을 위한 법률 상담과 대체 물류, 긴급지원바우처 활용 등에 대한 컨설팅을 제공했다.
코트라 관계자는 “중동 수출기업의 피해 최소화에 전력을 다하는 동시에 대체시장 확장 지원에도 최선을 다하겠다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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