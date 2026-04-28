고1 첫 학평 영어에 美대학 수준 지문 출제

영어 71%가 수준 초과 지적

수학은 30%가 교과 밖 출제

사교육걱정없는세상은 27일 오전 11시 서울시교육청 앞에서 기자회견을 열고 2026학년도 고1 3월 학력평가 수학·영어 영역이 중학교 교육과정을 준수하지 않았다고 평가했다. 사교육걱정없는세상 제공

지난달 고1이 치른 전국연합학력평가(학평)에서 학교에서 가르치지 않은 어려운 문항이 다수 출제됐다는 분석이 나왔다. 고교 입학 후 첫 대학수학능력시험 대비 모의시험에서 학생들에게 충격을 줘 사교육으로 내몰았다는 지적이다.



교육시민단체 사교육걱정없는세상(사교육걱정)은 고1 대상 3월 학평의 수학 30개 문항과 영어 28개 문항을 분석해 27일 발표했다. 중3까지로 설정된 시험 범위와 수준을 출제 당국이 준수했는지 들여다봤다.



영어는 문장·단어 길이, 어휘 난도 등을 미국 학년 수준과 비교하는 ‘ATOS 지수’를 활용했다. 국내 중3 영어 교과서 4종의 수준과 학평 영어 28개 문항을 비교했다.



국내 중3 교과서들은 미국 초3~중1 수준이다. 따라서 학평은 미국 중1 수준을 넘어서는 안 된다. 하지만 20개 문항(71.4%)이 미국 중2 이상 난이도로 측정됐다. 특히 학습의 ‘익숙함(familiarity)’과 ‘진짜 숙달(true mastery)’의 차이를 물은 32번의 경우 미국 대학 1학년 수준이었다.



수학은 9개 문항(30%)이 교육과정 밖에서 출제됐다. 이 중 교육과정 성취기준을 3개 이상 조합해 꼬아 놓은 문항이 4개였다. 사교육걱정은 이 문항들이 교육부가 규정한 ‘킬러문항’(초고난도 문항)에 해당한다고 주장했다. 교육부가 2023년 설정한 킬러문항 기준 ‘여러 개 수학 개념을 결합해 과도하게 복잡한 사고 또는 고차원적 해결방식을 요구하는 문항’에 해당한다는 것이다.



사교육걱정은 “고1 첫 학평부터 교육과정을 넘어서는 문항을 내면 공교육으로 수능을 치르기 어렵다는 인식을 강화해 사교육 참여로 이어지게 된다”고 말했다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난달 고1이 치른 전국연합학력평가(학평)에서 학교에서 가르치지 않은 어려운 문항이 다수 출제됐다는 분석이 나왔다. 고교 입학 후 첫 대학수학능력시험 대비 모의시험에서 학생들에게 충격을 줘 사교육으로 내몰았다는 지적이다.교육시민단체 사교육걱정없는세상(사교육걱정)은 고1 대상 3월 학평의 수학 30개 문항과 영어 28개 문항을 분석해 27일 발표했다. 중3까지로 설정된 시험 범위와 수준을 출제 당국이 준수했는지 들여다봤다.영어는 문장·단어 길이, 어휘 난도 등을 미국 학년 수준과 비교하는 ‘ATOS 지수’를 활용했다. 국내 중3 영어 교과서 4종의 수준과 학평 영어 28개 문항을 비교했다.국내 중3 교과서들은 미국 초3~중1 수준이다. 따라서 학평은 미국 중1 수준을 넘어서는 안 된다. 하지만 20개 문항(71.4%)이 미국 중2 이상 난이도로 측정됐다. 특히 학습의 ‘익숙함(familiarity)’과 ‘진짜 숙달(true mastery)’의 차이를 물은 32번의 경우 미국 대학 1학년 수준이었다.수학은 9개 문항(30%)이 교육과정 밖에서 출제됐다. 이 중 교육과정 성취기준을 3개 이상 조합해 꼬아 놓은 문항이 4개였다. 사교육걱정은 이 문항들이 교육부가 규정한 ‘킬러문항’(초고난도 문항)에 해당한다고 주장했다. 교육부가 2023년 설정한 킬러문항 기준 ‘여러 개 수학 개념을 결합해 과도하게 복잡한 사고 또는 고차원적 해결방식을 요구하는 문항’에 해당한다는 것이다.사교육걱정은 “고1 첫 학평부터 교육과정을 넘어서는 문항을 내면 공교육으로 수능을 치르기 어렵다는 인식을 강화해 사교육 참여로 이어지게 된다”고 말했다.이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지