[현장기자] 국민 혈세 들여 연구하는데… 예민한 보고서 꽁꽁 숨기는 한은
박세환 경제부 기자
한국은행 경제연구원은 지난해 4억7000만원을 들여 총 17건의 외부연구용역을 진행했다. 최근 한국개발연구원(KDI) 원장으로 임명된 김세직 서울대 교수 등 저명한 연구진도 참여했다. 하지만 이 가운데 한은이 공개한 보고서는 인공지능(AI) 도입이 성장·고용·불평등에 미치는 영향을 분석한 연구 등 3건에 그쳤다.
민감한 주제일수록 공개 대상에서 빠졌다. 한은은 지난해 4~11월 최상엽 연세대 교수와 거주자 해외증권투자 확대가 금융 및 외환 시장에 미치는 영향을 연구했다. 서학개미와 국민연금의 해외 주식투자가 금융·외환시장에 미치는 파급효과를 분석한 내용이다. 이창용 전임 총재가 환율 상승 요인 중 하나로 서학개미를 지목한 만큼, 근거 또는 반론으로 쓰일 수 있는 자료였지만 한은은 이를 비공개 처리했다.
2024년 전주용 동국대 교수·허준영 서강대 교수와 함께 진행한 ‘조건부 포워드 가이던스가 금융시장에 미치는 영향’ 연구도 공개되지 않았다. 한은 금융통화위원들이 향후 금리 방향에 대한 의견을 공개하는 소통 방식이 실제 시장에 어떤 영향을 줬는지 살펴본 연구다. 한은이 스스로 운용해온 정책에 대한 평가 성격이 강하지만 역시 비공개로 남았다.
이 전 총재는 2023년 한국방송기자클럽 토론회에서 “직원들이 스스로 너무 조심스러워서 보고서를 책상 서랍에 넣어놓고 바깥과 소통하지 않았다”고 자평했다. 이후에도 한은의 보수적인 보고서 문화는 이어지고 있다. 상급자가 반대하면 보고서가 그대로 묻히는 구조도 여전하다. 그러다 보니 어렵게 한은에 들어온 젊은 인재들이 점차 관성에 젖고, 보신주의를 체화하고 있다는 자조섞인 분위기도 감지된다. 금융권 관계자는 “박사급 인재들이 열심히 만든 보고서를 차곡차곡 쌓아만 두는 건 국가적 손실”이라고 말했다.
외환·금융시장에 충격을 줄 수 있는 내용까지 모두 공개하자는 뜻은 아니다. 다만 한은 내부 누군가가 자의적으로 판단하는 민감성이 공개 여부를 결정하는 유일한 기준이 되면 중앙은행의 전문성은 공적 자산이 아니라 내부 문서함에 갇힌 지식으로 남게 된다.
최근 한국의 잠재성장률이 하락하는 상황에서 구조개혁의 필요성은 더 커지고 있다. 신현송 신임 총재는 국제경제 분야 권위자로 기대를 모으지만, 한은이 이주열 총재 시절처럼 다시 무색무취한 중앙은행으로 역행할 수 있다는 우려도 크다. 신 총재가 가장 먼저 해야 할 것은 서랍에 쌓인 무수한 연구 결과를 공개하고, 한국 경제 발전과 구조개혁 논의의 재료로 적극 활용하는 일이다.
박세환 경제부 기자 foryou@kmib.co.kr
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