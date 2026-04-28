호수의 여인 안 됐지만… 윤이나, 2주 연속 ‘톱5’
셰브론 챔피언십 공동 4위로 마쳐
넬리 코다, 와이어 투 와이어 우승
윤이나(사진)가 미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십(총상금 900만 달러)에서 공동 4위에 올랐다.
윤이나는 27일(한국시간) 텍사스주 휴스턴 메모리얼파크 골프 코스(파72·6811야드)에서 열린 셰브론 챔피언십 마지막 날 4라운드에서 보기 3개에 버디 7개를 묶어 4언더파 68타를 쳤다. 최종 합계 12언더파 276타를 기록한 윤이나는 류옌(중국)과 함께 공동 4위로 대회를 마쳤다. 지난달 포드 챔피언십 공동 6위, 지난 20일 끝난 JM 이글 로스앤젤레스 챔피언십 단독 4위에 이은 시즌 3번째 ‘톱10’이다. 최근 경기만 놓고 본다면 2주 연속 ‘톱5’다.
26개 대회에 출전해 단 한 차례만 ‘톱10’에 들었던 지난해 루키 시즌과는 확연히 달라진 모습이다. 메이저 대회 개인 최고 성적도 경신했다. 종전 최고 성적은 지난해 US여자오픈 공동 14위다. 윤이나는 “나 스스로 자랑스럽다. 내가 할 수 있는 것에 집중하려고 했는데 결과로 이어진 것 같다”고 소감을 밝혔다.
‘호수의 여인’ 칭호는 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)가 가져갔다. 최종 합계 18언더파 270타를 기록한 코다는 와이어 투 와이어(라운드 내내 1위) 우승을 달성했다.
시즌 2승, 개인 통산 17승째(메이저 대회 3승 포함)를 거둔 코다는 이번 대회에서 컷 탈락한 지노 티띠꾼(태국)을 밀어내고 여자골프 세계 1위를 탈환했다. 또 2000년 카리 웹(5개 대회), 2001년 안니카 소렌스탐(6개 대회)에 이어 LPGA투어 역사상 시즌 개막 후 5개 대회 연속으로 ‘준우승 이상의 성적’을 거둔 역대 세 번째 선수로 이름을 올렸다. 코다는 셰브론 챔피언십 전통에 따라 물속으로 뛰어드는 세리머니를 펼쳤다. 캐디와 가족도 입수에 동참했다.
이번 대회에선 인뤄닝(중국)과 패티 타와타나낏(태국)이 공동 2위, 세계랭킹 3위 김효주가 단독 6위, 유해란과 황유민이 공동 12위를 기록했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사