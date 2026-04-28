“차만 팔아선 생존불가”… ‘생애주기’ 비즈니스 시동
판매중심 수익 구조 한계 지적
설계·운행·서비스·매각까지 관리
핵심 경쟁력은 결국 데이터 확보
소프트웨어 중심 차량(SDV) 전환이 본격화되면서 완성차 경쟁 구조가 ‘생애주기’ 영역으로 확장되고 있다. 판매 중심 수익 구조의 한계가 지적되자 설계·운행·서비스 등 생애 전 과정에 걸친 수익화 움직임이 강화되는 흐름이다. 운행·관리 데이터를 확보하고 연결하는 역량이 향후 경쟁의 핵심 변수가 될 것이라는 분석이 나온다.
27일 업계에 따르면 KG모빌리티(KGM)는 최근 삼성화재와 ‘모빌리티 라이프 사이클’ 통합 서비스 구축에 나섰다. 신차 구매부터 보험, 운행, 정비, 중고차 매각까지 분산된 서비스를 하나로 연결하는 구상이다. 신차를 살 시점에 보험 연계를 통해 초기 접점을 넓히고, 운행 단계에선 정비 네트워크와 부품 공급을 묶어 관리하는 식이다. KGM은 인증 중고차 영역에서도 매입·판매 과정에 보험 상품을 결합한다는 계획이다. 사고 이력 등 거래 리스크를 낮추겠다는 것이다.
앞서 KG그룹은 직영 중고차 업체 케이카 인수도 추진하며 중고차 유통망과 데이터 확보 역량을 동시에 강화한다는 목표를 정했다. 중고차를 직접 매입해 판매하면서 차량 소유·정비 이력 등 생애주기 데이터를 축적하겠다는 취지다. 중견 업체까지 생애주기 기반 서비스 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다는 점에서 완성차 업계 전반의 변화 움직임을 보여주는 사례로 평가된다.
완성차 업체들은 비슷한 흐름 속에서 수익화 전략 전환을 가속하고 있다. 현대자동차는 커넥티드카 데이터를 기반으로 차량 운행 이후의 수익화 구조를 넓히는 데 초점을 맞춘다. 차량 상태 정보와 주행 패턴을 정비·보험 등과 연계해 유지보수, 구독형 서비스로 이어지는 구조를 구축하려는 목적이다. 특히 현대차는 올해 하반기 SDV 페이스카(시험차)를 실제 도로에 투입해 기술 검증도 진행할 방침이다. 시험운행 과정에서 확보한 데이터를 소프트웨어 등 SDV 기능 개선으로 연결하려는 전략으로 해석된다.
기아는 목적기반 차량(PBV) 전략을 통해 차를 용도별로 설계하고, 물류·운송·이동 서비스에 맞춰 차체 구조와 활용 방식을 차별화하는 접근을 취한다. 차량 설계 단계부터 특정 목적을 반영해 운영·서비스까지 이어지는 수익 구조를 사전에 내장하는 방식이다. 현대차가 운행 데이터를 기반으로 차량 이용 이후의 수익 확장에 무게를 둔다면, 기아는 설계 단계에서 용도별 수익 구조를 짜 넣는 데 상대적으로 집중하는 모습이다.
업계에서는 이 같은 생애주기 전략의 핵심 경쟁력은 결국 데이터 확보에 달려 있다는 분석이 나온다. 생애주기 전 과정에서 유효한 데이터를 얼마나 확보하고, 이를 어떻게 연결 짓느냐에 따라 서비스 고도화와 수익 창출 가능성이 좌우된다는 것이다. 업계 관계자는 “자동차도 데이터의 단순한 양보다 의미있는 정보를 확보하는 구조가 중요해졌다”며 “생애 전 과정의 접점을 선점해야 수익으로 연결할 수 있다”고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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