5월 수도권에 1만4330가구 공급… 흑석·장위 대단지 분양
전국 2만가구… 전년보다 76% 늘어
다음 달 전국에서 2만여가구의 아파트가 공급될 전망이다. 전년 같은 달보다 약 76% 늘어난 규모로, 수도권 중심으로 분양이 이뤄진다.
27일 직방에 따르면 5월 전국 아파트 분양 예정 물량은 총 1만9278가구로 집계됐다. 이는 전년 동월(1만968가구) 대비 약 76% 증가한 규모다. 일반분양 물량 역시 같은 기간 8344가구에서 1만5495가구로 약 86% 증가한 것으로 나타났다.
5월 분양은 수도권에 집중됐다. 전체 공급 예정 물량의 총 1만4330가구(74%)가 수도권에 몰렸다. 이 가운데 경기 지역은 6930가구로 가장 많은 물량이 예정됐고, 인천 3954가구, 서울 3446가구 순이다.
서울은 동작구 흑석동 써밋더힐(1515가구), 성북구 장위동 장위푸르지오마크원(1931가구)에서 정비사업 중심의 대단지 일반분양이 예정됐다.
경기에서는 남양주시 왕숙2지구A1(812가구), 성남시 분당구 성남낙생지구A1(1400가구), 화성시 동탄2신도시 C27블록(473가구) 등 공공택지와 신도시 중심 공급이 이뤄진다. 지방에서는 경남, 부산, 충남 등에 총 4948가구가 분양될 예정이다.
김은선 직방 빅데이터랩장은 “최근 청약 수요는 시장 전반으로 확산되기보다 입지와 가격 조건에 따라 선별적으로 움직이고 있다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사