개혁신당 조응천 경기지사 도전… “선거 완주할 것” 보수연대 일축

이준석 “권력에 굽히지 않는 후보”

국민의힘은 내달 2일 후보 선출

뉴시스

조응천 전 개혁신당 의원이 6·3 지방선거 경기지사 출마를 선언했다. 추미애 더불어민주당 후보와 국민의힘 후보까지 3자 구도가 형성될 전망이어서 범보수 진영의 연대 가능성에 관심이 모아진다.



조 전 의원은 27일 페이스북에 “도저히 손이 가지 않는 기득권 양당 후보 말고 정말 찍고 싶은 사람, 아무리 봐도 저밖에 없다. 저 조응천이 하겠다”며 경기지사 도전 의사를 밝혔다. 그는 “아주 오래 망설였고 많이 고민했다”며 “말로만 민생을 외치는 거대 양당이 싸우는 동안 1400만 경기도민은 ‘서울을 감싸는 계란 흰자’의 삶을 강요당해 왔다”고 지적했다. 이어 “민주당 의원과 보수 정권 경험을 모두 갖고 있어 무엇이 문제이고 왜 바뀌지 않는지 잘 안다”고 강조했다.



조 전 의원 출마를 설득해 온 이준석 대표는 “경기도가 끌어안고 있는 숙제를 가장 무게감 있고 빠르게 풀어낼 후보가 드디어 등장했다”며 “권력 앞에서 굽히지 않는 용기, 경기도 핵심 관제를 직접 풀어온 실력, 이 두 가지를 모두 갖춘 후보가 조 후보”라고 소개했다. 박근혜정부 시절 청와대 공직기강비서관을 지낸 조 전 의원은 민주당 소속으로 경기 남양주갑에서 재선에 성공했다. 22대 총선을 앞두고 탈당 후 개혁신당에 합류한 뒤 3선에 도전했으나 낙선했다. 20대 국회 당시 민주당에 쓴소리를 마다하지 않아 금태섭 박용진 김해영 당시 의원과 함께 ‘조금박해’ 소장파 4인방으로 불렸다.



국민의힘은 다음 달 2일 양향자 최고위원, 함진규 전 의원, 이성배 전 MBC 아나운서 중 한 명을 후보로 선출한다. 주요 여론조사에서 국민의힘 후보군이 추 후보에 열세인 상황에서 보수표 분산을 막기 위한 보수 연대 가능성이 거론되고 있다. 국민의힘 관계자는 “지방선거는 진영 투표 성향이 강해 경기도에 조 전 의원이 나서게 되면 국민의힘이 경기도 기초·광역 쪽에서 피해를 볼 우려도 있다”며 “대표끼리 결심해야 할 사안이지만 연대 가능성을 닫아 두지는 않았다”고 말했다. 반면 개혁신당은 완주 의지를 거듭 강조했다. 개혁신당 핵심 관계자는 통화에서 “조 후보가 경선 중인 국민의힘 후보들보다 훨씬 경쟁력이 높다”며 “좌고우면하지 않고 조 후보의 경쟁력을 널리 알리는 데 집중할 것”이라고 말했다.



부산에서는 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 유세 중 한 운전자가 던진 음료를 피하다 넘어지면서 의식을 잃어 경찰이 수사에 나섰다. 정 후보는 병원으로 이송된 뒤 의식을 회복했다.



최수진 기자 orca@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 조응천 전 개혁신당 의원이 6·3 지방선거 경기지사 출마를 선언했다. 추미애 더불어민주당 후보와 국민의힘 후보까지 3자 구도가 형성될 전망이어서 범보수 진영의 연대 가능성에 관심이 모아진다.조 전 의원은 27일 페이스북에 “도저히 손이 가지 않는 기득권 양당 후보 말고 정말 찍고 싶은 사람, 아무리 봐도 저밖에 없다. 저 조응천이 하겠다”며 경기지사 도전 의사를 밝혔다. 그는 “아주 오래 망설였고 많이 고민했다”며 “말로만 민생을 외치는 거대 양당이 싸우는 동안 1400만 경기도민은 ‘서울을 감싸는 계란 흰자’의 삶을 강요당해 왔다”고 지적했다. 이어 “민주당 의원과 보수 정권 경험을 모두 갖고 있어 무엇이 문제이고 왜 바뀌지 않는지 잘 안다”고 강조했다.조 전 의원 출마를 설득해 온 이준석 대표는 “경기도가 끌어안고 있는 숙제를 가장 무게감 있고 빠르게 풀어낼 후보가 드디어 등장했다”며 “권력 앞에서 굽히지 않는 용기, 경기도 핵심 관제를 직접 풀어온 실력, 이 두 가지를 모두 갖춘 후보가 조 후보”라고 소개했다. 박근혜정부 시절 청와대 공직기강비서관을 지낸 조 전 의원은 민주당 소속으로 경기 남양주갑에서 재선에 성공했다. 22대 총선을 앞두고 탈당 후 개혁신당에 합류한 뒤 3선에 도전했으나 낙선했다. 20대 국회 당시 민주당에 쓴소리를 마다하지 않아 금태섭 박용진 김해영 당시 의원과 함께 ‘조금박해’ 소장파 4인방으로 불렸다.국민의힘은 다음 달 2일 양향자 최고위원, 함진규 전 의원, 이성배 전 MBC 아나운서 중 한 명을 후보로 선출한다. 주요 여론조사에서 국민의힘 후보군이 추 후보에 열세인 상황에서 보수표 분산을 막기 위한 보수 연대 가능성이 거론되고 있다. 국민의힘 관계자는 “지방선거는 진영 투표 성향이 강해 경기도에 조 전 의원이 나서게 되면 국민의힘이 경기도 기초·광역 쪽에서 피해를 볼 우려도 있다”며 “대표끼리 결심해야 할 사안이지만 연대 가능성을 닫아 두지는 않았다”고 말했다. 반면 개혁신당은 완주 의지를 거듭 강조했다. 개혁신당 핵심 관계자는 통화에서 “조 후보가 경선 중인 국민의힘 후보들보다 훨씬 경쟁력이 높다”며 “좌고우면하지 않고 조 후보의 경쟁력을 널리 알리는 데 집중할 것”이라고 말했다.부산에서는 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 유세 중 한 운전자가 던진 음료를 피하다 넘어지면서 의식을 잃어 경찰이 수사에 나섰다. 정 후보는 병원으로 이송된 뒤 의식을 회복했다.최수진 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지