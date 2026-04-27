수입 있어도 임금 체불… ‘나쁜 사장들’ 187명 명단 공개
노동부 홈페이지서 확인 가능
사업주 298명엔 신용제재 조치
경북 구미에서 직원 10여명을 두고 여행업을 운영한 A씨는 3년간 직원 9명에게 약 1억2000만원의 임금 및 퇴직금을 체불해 징역 1년4개월 등 두 차례 유죄 판결을 받았다. 그는 정기적인 수입이 있었음에도 노동자가 임금 체불을 이유로 퇴직하면 새로 직원을 채용하는 방식으로 사업을 이어갔다. 소유 주택을 매도해 개인 채무 변제에 사용하는 등 체불 임금 지급을 위한 노력도 하지 않았다.
고용노동부는 A씨를 비롯해 고액 임금을 상습적으로 체불한 사업주 187명의 명단을 공개하고 이들을 포함한 298명에게 신용제재를 가한다고 27일 밝혔다. 이번에 명단이 공개되거나 신용제재를 받는 대상은 2022년 8월 31일 기준으로 이전 3년 이내 체불로 두 차례 이상 유죄가 확정되고 1년 이내 체불총액이 3000만원(신용제재는 2000만원) 이상인 사업주다.
공개 사례를 보면 상대적으로 취업이 어려운 장애인과 고령자를 포함해 노동자 33명에게 1억여만원의 임금을 지급하지 않은 부산의 제조업 대표, 3년간 88명의 임금 2억1000여만원을 지급하지 않아 네 차례 유죄 판결을 받은 충남 천안의 건설사 대표 등이 있었다. 노동부에 따르면 2013년 제도 시행 이후 현재까지 3686명의 사업주 명단이 공개되고 6232명이 신용제재를 받았다.
명단 공개 대상은 2029년 4월 26일까지 성명, 나이, 상호, 주소와 지난 3년간의 체불액이 노동부 홈페이지 등에 공개된다. 또 정부에서 제공하는 지원금과 국가계약법 등에 따른 경쟁입찰, 직업안정법에 따른 구인 등이 제한되는 불이익을 받는다.
신용제재를 받는 사업주는 성명 등 인적사항과 체불액 등 관련 자료가 종합신용정보집중기관(한국신용정보원)에 제공돼 7년 동안 신용관리 대상자로 등재되면서 대출 등에 제한을 받게 된다.
특히 지난해 10월 개정된 근로기준법이 시행됨에 따라 이번 명단 공개 사업주부터는 출국도 금지된다. 명단 공개 기간 중 다시 임금을 체불할 경우 반의사불벌 규정이 적용되지 않아 피해 노동자의 처벌 의사와 상관없이 형사처벌 대상이 된다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사