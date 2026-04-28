[단독] 포스코, 하청 직고용 본격 착수했지만… 현장은 ‘진통’
임금·경력 기준 등 처우 제시 안돼
하청노조 “대화·합의 없이 강행” 반발
포스코가 사내하청 근로자들에 대한 직접 고용 절차에 본격 착수했다. 내년 10월까지 협력업체 직원 7000여명 직고용 전환 완료가 목표다. 하지만 임금과 근속 인정 범위 등 처우 관련 핵심 내용이 구체적으로 제시되지 않아 내부 비판 목소리는 여전한 상황이다.
27일 업계에 따르면 포스코는 지난 24일 일부 협력사들을 대상으로 ‘포스코 조업시너지 직군 특별채용’ 공고를 냈다. 모집 분야는 조업시너지 직군(S직군)으로 제철소 내 생산 업무를 보조·지원하는 직무를 수행하게 된다. 지원 기간은 다음 달 8일까지다. 서류 전형과 건강 검진 등을 거쳐 5월 말에서 6월 초 사이 입사가 이뤄질 예정이다.
이번 1차 채용은 대법원에서 근로자 지위 확인 소송 승소가 확정된 하청업체 직원들이 대상이다. 앞서 대법원은 지난 16일에도 하청 근로자 215명에 대해 원고 승소 판결을 내린 원심을 확정했다. 포스코는 소송 업체를 대상으로 하는 1단계에 이어 압연 조업지원, 선강 조업지원, 부대설비 운전 업체들 순으로 직고용을 진행할 계획이다. 특채 공고에는 신원조사에서 문제가 발견될 경우 채용이 취소될 수 있다는 내용도 담겼다.
다만 채용 절차가 시작됐음에도 현장 분위기는 냉랭하다. 이번 채용 대상 업체인 A사의 한 직원은 “가장 중요한 임금이나 근속 조건에 대한 설명 없이 지원 공고만 덜컥 올라왔다”며 “지원을 하지 않으면 어떤 불이익이 있을지도 모르는 상황이라 이러지도 저러지도 못하고 있다”고 토로했다.
포스코는 지난 8일 설명회를 열었으나, 구체적인 임금 지침이나 경력 산정 기준 등은 제시하지 않은 것으로 전해졌다. 회사 측은 대법원 승소자 개별 면담에서도 구체적인 인정 비율이나 실질적인 처우와 관련한 내용을 명확하게 밝히지는 않은 것으로 알려졌다.
포스코 관계자는 “직고용 대상 협력사 중 일부에 대해 순차적인 채용을 시작했다”며 “협력사 직원들의 혼란을 해소하고자 상생협의회에서 포스코발 설명자료 배포했고, 해당 자료 내에 임금, 주요 질의응답 내용이 포함됐다”고 설명했다. 이 자료에는 ‘임금은 직무 특성·가치 고려한 합리적 수준 제공’, ‘직급 산정 시 타 회사 근무 기간도 인정’ 등 원론적 수준의 내용이 담겼다.
임용섭 포스코사내하청광양지회 지회장은 “하청 노조와 어떤 대화나 합의도 없이 채용 절차를 강행하고 있다”며 “결국 ‘깜깜이 채용’을 통해 노동자들의 입을 막으려는 의도로 볼 수밖에 없다”고 지적했다. 포스코 정규직 노조도 사측이 직고용 방침을 일방적으로 발표했다고 반발하면서 지난 22~23일 광양제철소와 경북 포항 본사 앞에서 대규모 집회를 열었다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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