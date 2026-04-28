이명세 다큐 ‘란 12.3’, 개봉 첫 주 13만 ‘흥행 궤도’

비상계엄 그날의 현장 기록 담아

“뚜렷한 타깃층에 입소문 시너지”



이명세 감독의 다큐멘터리 ‘란 12.3’(포스터)이 개봉 초반부터 좋은 성적을 내며 흥행 궤도에 올랐다. 개봉 5일 만에 누적 관객 13만명을 돌파하며 역대 다큐멘터리 1위 흥행작인 ‘님아, 그 강을 건너지 마오’의 첫 주 기록을 넘어섰다.



27일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘란 12.3’은 전날 하루에만 2만8349명의 관객을 동원하며 박스오피스 4위에 올랐다. 지난 22일 개봉 이후 5일 동안 누적 관객 수는 13만3648명으로, ‘님아, 그 강을 건너지 마오’의 개봉 1주 차 누적 관객 수(6만8848명)의 2배에 달한다.



‘란 12.3’은 2024년 12월 3일 당시 윤석열 대통령의 비상계엄 선포에 맞서 민주주의를 지키기 위해 나선 이들의 숨 막히는 현장 기록을 담은 이명세 감독의 시네마틱 다큐멘터리다. 150여명 시민이 제공한 영상·사진과 50여곳 의원실 및 보좌진 기록, 기자 취재, 유튜버 자료 등을 엮어 그날의 현장을 재구성했다.



윤성은 영화평론가는 흥행 배경에 대해 “12·3이라는 소재가 지닌 뚜렷한 타깃층 위에 관람 이후 입소문이 더해지며 시너지를 낸 결과”라고 설명했다. 이어 “이명세라는 이름 자체가 완성도에 대한 신뢰를 담보하는 동시에, 인터뷰 나열에 그치던 기존 다큐 문법에서 벗어나 애니메이션과 극영화적 재구성을 결합한 형식적 차별성이 속도감과 몰입도를 끌어올렸다”고 분석했다.



해외에서도 주목받고 있다. 영국 영화 전문지 스크린데일리는 “비상계엄이라는 긴박한 상황 속에서 시민들이 제공한 영상과 사진 등이 총망라된 작품”이라며 시민들의 자발적 연대가 지닌 힘을 짚었다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 658 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 이명세 감독의 다큐멘터리 ‘란 12.3’(포스터)이 개봉 초반부터 좋은 성적을 내며 흥행 궤도에 올랐다. 개봉 5일 만에 누적 관객 13만명을 돌파하며 역대 다큐멘터리 1위 흥행작인 ‘님아, 그 강을 건너지 마오’의 첫 주 기록을 넘어섰다.27일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘란 12.3’은 전날 하루에만 2만8349명의 관객을 동원하며 박스오피스 4위에 올랐다. 지난 22일 개봉 이후 5일 동안 누적 관객 수는 13만3648명으로, ‘님아, 그 강을 건너지 마오’의 개봉 1주 차 누적 관객 수(6만8848명)의 2배에 달한다.‘란 12.3’은 2024년 12월 3일 당시 윤석열 대통령의 비상계엄 선포에 맞서 민주주의를 지키기 위해 나선 이들의 숨 막히는 현장 기록을 담은 이명세 감독의 시네마틱 다큐멘터리다. 150여명 시민이 제공한 영상·사진과 50여곳 의원실 및 보좌진 기록, 기자 취재, 유튜버 자료 등을 엮어 그날의 현장을 재구성했다.윤성은 영화평론가는 흥행 배경에 대해 “12·3이라는 소재가 지닌 뚜렷한 타깃층 위에 관람 이후 입소문이 더해지며 시너지를 낸 결과”라고 설명했다. 이어 “이명세라는 이름 자체가 완성도에 대한 신뢰를 담보하는 동시에, 인터뷰 나열에 그치던 기존 다큐 문법에서 벗어나 애니메이션과 극영화적 재구성을 결합한 형식적 차별성이 속도감과 몰입도를 끌어올렸다”고 분석했다.해외에서도 주목받고 있다. 영국 영화 전문지 스크린데일리는 “비상계엄이라는 긴박한 상황 속에서 시민들이 제공한 영상과 사진 등이 총망라된 작품”이라며 시민들의 자발적 연대가 지닌 힘을 짚었다.이다연 기자 ida@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지