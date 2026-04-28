‘박제방’ 운영 10대 3명 검거… 2명 구속
4개 채널 개설, 참여자 1만여명
허위 영상·아동성착취물도 올려
특정인을 괴롭히거나 공개적으로 망신 주기 위해 신상정보 등을 폭로하는 텔레그램 비공개 채널인 이른바 ‘박제방’을 운영하던 10대들이 경찰에 체포됐다. 이들은 의뢰를 실행하는 과정에서 의뢰자들이 건넨 딥페이크 허위 영상물이나 아동·청소년 성 착취물을 유포하기도 했다.
경기남부경찰청 사이버수사과는 청소년성보호법, 정보통신망법(명예훼손), 개인정보보호법 위반 등 혐의로 10대 A군 등 3명을 검거해 이 중 2명을 구속했다고 27일 밝혔다. 1명은 구속영장이 기각됐다.
A군 등 3명은 지난해 9월부터 올해 4월까지 텔레그램에 비공개 채널 4개를 개설해 운영한 혐의 등을 받는다.
경찰 조사 결과 동네 친구 사이인 이들은 채널 참여자들로부터 의뢰를 받아 특정인의 이름과 사진, 거주지 등 신상정보와 함께 허위 사실을 포함한 명예훼손성 글을 전달받아 게시한 것으로 확인됐다. 의뢰자가 피해자를 괴롭힐 목적으로 만든 딥페이크 허위 영상물이나 아동·청소년 성 착취물 등도 올린 것으로 조사됐다.
박제방 채널 개설은 A군이 먼저 했다. 2개의 박제방 채널을 개설해 수익을 내게 되자 이를 알게 된 나머지 2명이 차례로 채널을 1개씩 추가 개설해 총 4개의 채널을 운영했다. 4개 채널의 참여자는 총 1만여명에 달하는 것으로 파악됐다.
이들은 박제방을 운영하며 불법 온라인 도박사이트나 대포폰 유심 판매업자들로부터 배너 광고 등을 유치해 수익을 올렸다. 박제를 의뢰한 이들에게는 별도의 대가를 받지 않았다.
경찰은 이들이 불법적으로 얻은 현금 780만원과 1100만원 상당의 골드바 등을 압수해 기소 전 몰수보전을 신청했다. 이와 함께 방송미디어통신심의위원회에 이들이 운영한 4개 채널에 대한 폐쇄 요청을 해 채널을 모두 폐쇄했다.
경찰은 채널 운영자들뿐 아니라 불법 촬영물 등을 첨부해 박제를 의뢰한 이들에 대해서도 수사를 이어갈 계획이다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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