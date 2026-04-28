“2·28민주운동도 헌법 전문 수록해야”
대구 지역서 논의 요구 높아져
3·15의거, 4·19혁명 도화선
대구 ‘2·28민주운동’을 헌법 전문에 수록해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.
2·28민주운동기념사업회는 최근 성명을 내고 국회의 개헌 논의 과정에서 2·28민주운동의 헌법 전문 수록 논의가 빠져 유감이라는 입장을 밝혔다. 국회에서 개헌을 추진하면서 5·18민주화운동과 부마항쟁의 헌법 전문 수록에 대한 논의는 이뤄지고 있지만 2·28민주운동은 소외돼 있다는 것이다.
기념사업회는 “민주주의의 시작이었던 2·28의 외침을 온전히 담아낼 때 비로소 대한민국 헌법은 진정한 국민 통합의 상징이 될 것”이라며 “뿌리 없는 나무가 없듯 2·28 없는 민주운동의 역사란 있을 수 없다”고 말했다. 이어 “2·28 정신은 대구만의 자부심이 아닌 대한민국 전체의 소중한 자산으로 2·28민주운동을 헌법 전문에 명시하는 데 초당적으로 협력할 것을 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.
2·28민주운동은 이승만 자유당 정권의 독재에 맞서 대구 지역 고등학생들이 주도해 일어난 민주화운동이다. 마산 3·15의거와 4·19혁명의 도화선이 된 최초의 민주화운동으로 평가된다. 2018년 국가기념일로 지정됐다. 2023년 5월에는 4·19혁명 기록물과 함께 2·28 당시 시위 모습이 담긴 기록물이 유네스코 세계기록유산에 등재됐다.
대구시는 2·28민주운동을 국채보상운동과 함께 대구의 대표 정신으로 정해 기념하고 있다. 동성로 인근에 2·28중앙기념공원을 만들고 기념관을 짓기도 했다.
지난해에는 두류공원에 2·28자유광장 표지물도 세웠다. 기념사업회 관계자는 27일 “2·28민주운동의 역사적 위상 정립을 위한 활동을 이어갈 방침”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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