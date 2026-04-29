청년 농부 지원·친환경 농산물 판로 확대 앞장
롯데마트
롯데마트가 청년 농부 지원 및 친환경 농산물 판로 확대에 나선다.
롯데마트는 지난 3월 30일 서울시 송파구에 위치한 롯데월드타워 113층 EBC에서 농림수산식품교육문화정보원, 환경재단과 함께 농가 상생 프로젝트 ‘상생씨앗’을 추진하기 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다.
롯데마트는 이번 ‘상생씨앗’ 추진 협약을 통해 롯데마트가 가진 온·오프라인 유통망과 홍보 역량을 활용함으로써 청년 농부 및 친환경 농산물의 판로 확대를 지원한다. 더불어 임직원이 참여하는 농촌 봉사활동을 운영해 농가와의 실질적인 교류를 강화해 나갈 계획이다.
‘상생씨앗’ 프로젝트는 롯데마트가 진행해온 ESG 상생 활동을 농촌 분야로 확장한캠페인이다. 롯데마트는 앞서 지난 2024년부터 2025년까지 2년간, 해양 생태계 보존을위한 ESG 캠페인 ‘바다애(愛)진심’을 운영하며 지속가능한 수산업 환경 조성에 나선바 있다. 롯데마트는 지난 2024년 전북 군산 장자도 일대 환경 정화 활동을 시작으로, 완도 전복 양식장에 스마트 수조 장비를 지원하고 지역 사회 어린이들 대상으로바다의 중요성을 알리는 해양 생태 캠프를 진행하는 등 어촌 상생과 수산업 경쟁력강화를 위한 활동을 꾸준히 진행해왔다.
롯데마트는 이번 프로젝트를 통해 최근 기후위기로 불안정성이 커진 농업 환경속에서 청년 농부의 안정적인 성장 기반을 마련하고,지속가능한 농업 실천 확산에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사