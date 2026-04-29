지역사회와 동반 성장 위한 사회공헌활동 확대
IPARK현대산업개발
기업의 사회공헌활동은 단순한 지원을 넘어 지역사회와의 신뢰를 구축하고 지속 가능한 성장을 실현하기 위한 핵심 경영 요소로 자리 잡고 있다. IPARK현대산업개발은 지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 사회적 책임을 실천하고, 실질적인 도움이 필요한 분야에 지속해서 기여하기 위해 사회공헌활동을 확대해 나가고 있다. 신입사원이 참여하는 봉사활동과 아동·청소년 교육 지원, 환경 정화 활동, 쌀 기부 등 다양한 프로그램을 통해 지역사회와 함께하는 사회공헌활동을 확대하고 있다.
IPARK현대산업개발은 서울시 북부여성발전센터에서 신입사원들이 참여하는 지역사회 나눔봉사활동을 진행했다. 이번 봉사활동은 노원구 지역 아동을 위한 간식을 직접 만들어 전달하는 프로그램으로, 올해 입사한 신입사원 전원이 참여해 쿠키를 제작하고 아동·청소년 기관에 전달했다. 신입사원들은 두바이 쫀득 쿠키를 활용한 간식 세트를 구성해 노원융합형 아이휴센터를 포함한 지역 내 31개 아동·청소년 기관에 전달했으며, 현장을 직접 방문해 나눔의 의미를 더했다.
IPARK현대산업개발은 도시정비수주팀 임직원들과 함께 서울 영등포구 여의도 샛강생태공원 일대에서 플로깅 봉사활동을 진행하며 지역사회 환경 개선과 생태 보전을 위한 사회공헌활동을 펼쳤다. 봉사활동 참여자들은 여의샛강생태체험관을 집결지로 삼아 공원 일대를 돌며 쓰레기를 수거하고 산책로 주변 환경 정화 활동을 펼쳤다.
또한, 파크하얏트서울 총지배인을 비롯한 호텔IPARK와 IPARK현대산업개발 경영본부 임직원들, 서울시 노원구자원봉사센터, 중랑천 환경센터 직원들과 함께 서울시 노원구 중랑천 일대의 환경 정화 봉사활동도 진행했다. 임직원 30여명은 서울원 아이파크 인근 중랑천에 직접 입수해 유해 생물 제거와 오염물수거를 진행했으며, 산책로 일대에서는 플로깅 활동을 병행해 하천 환경 개선에 힘을 보탰다.
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