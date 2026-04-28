전북 어촌선 59세도 ‘청년 정착’ 지원 대상
60세 미만 귀어인에 월 80만원
“신중년층 새 활력 되도록 지원”
전북특별자치도는 어업인의 안정적인 정착을 돕는 ‘2026년 전북형 청년 어촌정착 지원사업’의 연령 기준을 60세 미만으로 대폭 확대한다고 27일 밝혔다.
도는 지난해 45세까지로 지원을 확대한 데 이어 올해는 59세까지 문턱을 대폭 낮췄다. 대상자로 선정되면 1인당 월 80만원의 지원금이 최대 2년간 지급된다. 지원금은 가계자금이나 수산업 경영비로 활용될 수 있다. 진입 장벽이 높은 어촌 현장에서 신중년층의 연착륙을 돕는 마중물 역할을 할 전망이다.
다만 부모와 공동 경영을 하거나 다른 분야 사업체를 운영하는 경우, 유사 지원 수혜자 등은 대상에서 제외된다. 지원 대상은 수산업 경영 기간 3년 이하의 독립경영인(예정자 포함)으로, 해당 시·군에 주소를 둔 경우 신청할 수 있다.
지원 연령 확대의 배경에는 고령화와 인구 감소로 소멸 위기에 처한 어촌의 냉혹한 현실이 있다. 현장에서는 60대도 여전히 청년회 활동을 전담할 만큼 일손이 귀한 실정이다.
이번 조치는 지자체가 정부 정책의 사각지대를 세밀하게 보완한 현장 밀착형 복지 사례로 평가된다. 해양수산부의 청년 어촌정착 지원은 만 40세 미만으로 제한돼 있다. 이 기준만으로는 인생 2막을 꿈꾸며 어촌을 찾는 40~50대 신규 어업인들에게 지원할 방법이 없었다.
도는 60세 미만 인원을 어촌의 중추 인력으로 재정의하고 이들의 유입을 촉진해 무너지는 어촌의 인적 기반을 재건하겠다는 구상이다. 전북도 관계자는 “신중년층의 경험이 어촌에 새로운 활력이 되도록 전 단계 지원 체계를 강화하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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