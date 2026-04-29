신제품 ‘크루젠’ 뛰어난 성능·경제성으로 시장 호평
금호타이어
금호타이어가 최근 선보인 ‘크루젠 GT Pro(CRUGEN GT Pro)’가 뛰어난 성능과 경제성을 바탕으로 시장에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.
신제품 ‘크루젠 GT Pro’는 정숙성과 승차감을 극대화한 컴포트 SUV 타이어이다. 국내 SUV 제품 중 유일하게 에너지소비효율등급(RR, 회전저항) 2등급을 획득하며 독보적인 효율성을 입증했으며, 전 규격 트레드웨어 800을 기록해 기존 대비 마일리지 성능을 20% 이상 강화했다. 또한, 최신 올시즌 컴파운드와 미세홈 설계를 통해 사계절 내내 안정적인 주행 성능을 제공하며, 18인치부터 22인치까지 총 53개 라인업을 갖춰 국산 및 수입 프리미엄 SUV의 다양한 수요에 대응한다.
특히, 이번 신제품은 최근 리뉴얼된 ‘타이어프로 플러스(TIREPRO+)’ 서비스를 통해 온라인 예약부터 전문적인 사후 관리까지 원스톱으로 이용할 수 있어 고객 편의성을 극대화했다. 금호타이어는 서비스 출시를 기념해 5월 14일까지 신규 가입 고객 대상 할인 및 한정 특가 이벤트를 진행하며, 리뷰 참여 고객에게는 풍성한 리워드를 제공하는 등 혜택을 대폭 강화했다.
구매 고객을 위한 프로모션도 풍성하다. 5월 30일까지 제품 4개를 구매한 고객에게는 헬리녹스 더플백 또는 패스트캠프 원터치텐트 등의 사은품(1종 선택)을 증정하며, 6월 30일까지 구매 후기를 등록한 고객 중 200여명을 선정해 순금 코인과 커피 기프티콘을 제공한다.
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