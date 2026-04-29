협력사 경쟁력 강화 위한 5대 주요 전략 확립
LG화학
LG화학은 공정거래질서를 확립하고 협력회사의 경쟁력 제고를 위해 5대 주요 전략을 확립했다고 29일 밝혔다. 구체적으로는 공정 거래문화 조성, 금융지원·결제조건 개선, ESG 경영지원 활동, 협력회사 역량 강화 활동, 정보공유 및 소통 활동 등이다.
LG화학은 우선 공정거래위원회에서 제시하는 업종별 표준하도급계약서 및 4대 실천사항을 도입한다. 또 협력회사에 부당한 일이 발생하지 않도록 투명 경영시스템 장착을 위해 앞장선다는 계획이다.
LG화학은 이와 함께 협력사의 원활한 자금 운용을 위해 금융지원을 시행 중이다. 지난해 기준 총 2061억원을 지원했다. 1061억원 규모의 저리 대출 프로그램인 상생 펀드와 신한은행과 함께 하는 1000억원 규모 저리 대출 프로그램 ‘ESG 동반성장 펀드’를 운용 중이다.
또 예산·인력이 부족한 중소 협력회사의 역량 강화를 위해 매년 10억원 규모의 상생협력기금을 출연해 다양한 경영역량 강화 프로그램을 무상으로 제공해오고 있다.
LG화학은 협력업체에 기술 지원 및 보호 등 다양한 프로그램도 운영 중이다. LG화학 기술연구원과 CS센터에서는 연간 약 4000건의 각종 분석·시험 과정을 무상으로 지원해 시험 장비가 부족한 협력회사를 돕고 있다. 영업비밀 원본증명 서비스, 기술 지킴 서비스, 기술 보호 바우처, 공동 특허 출원 등 협력회사의 기술 및 정보보호역량 수준 강화를 위한 종합적 기술 보호 등도 지원 중이다.
협력회사가 채용한 인력에 일정기간 채용장려금도 무상 지급해 인건비 부담을 덜어주는 동시에 사회적 문제가 대두된 청년 실업난 해결에 기여하고 있다. LG인화원을 통해 외국어 교육과정을 지원하고, 협력회사 전용 온라인 교육 홈페이지를 개설해 비즈니스, IT, 경영·금융, 인문, 리더십 등의 과정도 무상으로 제공한다.
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