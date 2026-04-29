창립 100주년 이후에도 사회적 책임 多하는 기업
하이트진로
업계 최초로 창립 100주년(2024년)을 지나온 하이트진로가 이후에도 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화와 사회적 책임을 다하는 사업을 이어가고 있다.
하이트진로는 ‘진심을 多하다’라는 캐치프레이즈 아래 지역사회와 상생하며 주변의 취약계층을 돌아보는 경영 가치와 생태 환경 활동 강화를 실천하고 있다.
하이트진로는 2026년 설 명절을 맞아 무료 급식을 운영하는 사회복지기관의 ‘밥차’에 식재료를 지원했다. 서울·인천·광주·여수·김해·대구 등 전국 6개 밥차 운영 기관에 쌀과 식용유 약 6만인분과 떡국떡, 전 3종으로 구성된 명절 음식 약 3000인분을 지원했는데, 각 기관 밥차 운영 일정에 맞춰 하이트진로가 마련한 ‘명절 한상’으로 제공됐다.
거동이 불편한 이웃들의 이동 편의성을 높이기 위한 ‘이동차량 지원사업’을 올해도 지속할 예정이다. 지난해 지원한 차량 11대를 포함하면 11년동안 전국 사회복지기관에 총 91대의 차량을 지원했다. 지원 대상은 서울, 경기, 부산, 경남, 충북, 충남, 강원, 울산 지역내 사회복지기관이다.
하이트진로는 2013년부터 서울시와 공동협력 협약을 체결하고, 그 동안 쪽방촌 거주민 대상 다양한 형태의 지원 활동을 펼쳐왔다. 2025년부터는 서울시 5대 쪽방촌 내 온기창고 정기 후원으로 진행하고 있다. 또 해양 쓰레기 절감을 위해 ‘해변 환경정화활동’을 7년째 진행해오고 있다.
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