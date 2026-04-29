국내 패션 브랜드 해외 진출 지원에 노력
현대백화점그룹
현대백화점그룹이 각 계열사의 특성에 맞춰 소상공인 및 국내 패션 브랜드를 지원하는 사업을 펼치고 있어 눈길을 끈다. 우선, 현대백화점은 신개념 K콘텐츠 수출 플랫폼 ‘더현대 글로벌’을 활용해 K패션과 K뷰티브랜드의 글로벌 진출 활성화와 성공적인 현지 시장 안착 지원에 박차를 가하고 있다.
더현대 글로벌은 현대백화점이 패션을 비롯해 뷰티, 엔터테인먼트 등 경쟁력 있는 국내 브랜드를 소싱해 해외 유명 리테일에서 매장을 운영하는 K콘텐츠 수출 플랫폼으로, 통관 등 상품수출입 및 판매에 관한 제반 사항과 해외 리테일과의 협상 등을 현대백화점이 책임진다. 브랜드 입장에선 보다 손쉽게 해외 시장 진출의 교두보를 마련할 수 있다.
더현대 글로벌은 일본 주요 백화점에서 팝업스토어를 선보였다. 더현대 글로벌은 지난 2024년부터 도쿄와 오사카에서 팝업스토어를 3차례 운영했으며, 나고야 파르코 백화점에서 지난 1월 24일부터 오는 8월 3일까지 팝업스토어를 진행한다.
정규 매장도 확대할 계획이다. 지난해 9월 일본 도쿄 파르코 시부야점 4층에 더현대 글로벌정규 리테일숍을 오픈했으며, 올해 안에 도쿄 오모테산도 쇼핑 거리에 위치한 오모카도 3층에 약 660㎡(200평) 규모의 더현대 글로벌 플래그십 스토어를 오픈할 예정이다. 더현대 글로벌은 일본에 이어 대만에서도 K패션 브랜드를 알리고 있다. 올해 안에 타이중·타이난 등 대만 주요 도시에서 팝업스토어를 추가 운영할 계획이다.
현대홈쇼핑은 소상공인의 매출 증대를 위해 공식 온라인몰 현대H몰에 디지털온누리상품권으로 결제 가능한 상품을 한데 모은 ‘온누리샵’을 선보였다. 디지털온누리상품권은 모바일 앱 ‘디지털온누리’를 통해 현금으로 충전해 사용하는 상품권으로 사용 금액의 최대 40%까지 전통시장 소득공제를 받을 수 있다.
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