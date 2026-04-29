브랜드 경험 중심으로 고객과의 접점 확대
오뚜기
㈜오뚜기는 브랜드 경험을 중심으로 한 다양한 플랫폼을 선보이며 고객과의 접점을 확대하고 있다. 단순한 외식이나 체험을 넘어, 브랜드의 가치와 정체성을 고객이 직접 느끼고 공감할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.
서울 강남에 위치한 ‘롤리폴리 꼬또’와 ‘롤리폴리 르밀’은 오뚜기 브랜드 경험 공간의 핵심 거점이다. 약 100평 규모로 조성된 이 공간은 창립자인 함태호 명예회장의 기증으로 시작됐으며, 현재는 일반 고객에게 개방된 복합 문화 공간으로 운영되고 있다. ‘롤리폴리 꼬또’는 오뚜기 제품을 활용한 카레와 라면 등 시즌 메뉴를 중심으로 브랜드의 ‘맛’을 직관적으로 경험할 수 있도록 구성됐다. ‘롤리폴리 르밀’은 프랑스산 밀가루와 자연 발효 과정을 거친 식사빵 등 다양한 제품을 통해 건강한 식문화를 제안한다.
또한 공간 내 갤러리 ‘cube’에서는 식재료와 음식에 대한 이야기를 전시 형태로 풀어내며 음식과 문화가 결합된 콘텐츠를 제공한다. 2020년 11월을 시작으로 단계적으로 확장된 롤리폴리 꼬또는 현재까지 약 25만명의 방문객이 찾는 공간으로 성장했다.
오뚜기의 푸드트럭 ‘Yellow Kitchen’은 브랜드를 상징하는 노란색(Yellow)과 ‘주방(Kitchen)’의 개념을 결합한 이동형 브랜드 경험 공간이다. 언제 어디서나 맛있는 음식을 제공하는 ‘찾아가는 키친’을 콘셉트로, 시공간의 제약 없이 고객과 만나는 것이 특징이다.
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