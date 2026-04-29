‘K-쇼핑 랜드마크’로 글로벌 리테일 시장 공략
신세계백화점
신세계백화점이 대한민국을 대표하는 ‘K-쇼핑 랜드마크’로 자리매김하며 글로벌 리테일 시장에서 새로운 도약에 나서고 있다. 강남점 연매출 3조원, 센텀시티점 2조원 달성 등 국내 백화점 업계에 새로운 기준을 제시해 온 신세계백화점은 이제 외국인 관광객이 찾는 글로벌 쇼핑 명소로 영향력을 확대하고 있다.
신세계백화점은 한국관광공사와 협력해 K-컬처 체험 프로그램을 개발하고 해외 관광 마케팅을 확대하는 등 글로벌 관광객 유치 활동을 강화할 계획이다. 4월 말부터 시작되는 일본의 골든위크·중국의 노동절에 맞춰 5월 9일까지 문화체육관광부가 주관하고 한국방문의해위원회가 주최하는 ‘코리아 웰컴 위크’(KOREA WELCOME WEEK)에 참여한다. 인천공항내 행사장에서 신세계백화점 본점, 강남점, 센텀시티, 타임스퀘어점에서 사용할 수 있는 쇼핑바우처를 제공한다. 패션, 잡화, 코스메틱, F&B, 시코르 등에서 사용할 수 있는 금액할인권과 기프트 교환권을 선물한다.
또 역대 최다, 최대 규모의 브랜드가 참여하는 ‘신세계 글로벌 쇼핑 페스타’도 전개한다. 오는 5월 10일까지 신세계백화점 외국인 멤버십 회원들을 대상으로 컨템포러리, 스포츠아웃도어, 코스메틱 등 장르에서 100개 브랜드가 함께하는 다양한 사은혜택을 선사한다. 신세계백화점은 쇼핑을 넘어 문화, 콘텐츠, 관광이 결합된 새로운 리테일 모델을 구축하며 글로벌 고객 경험을 더욱 확대해 나갈 계획이다.
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