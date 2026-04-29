전 세대를 아우르는 따뜻한 사회공헌 활동 실천
롯데
롯데는 더욱 풍요로운 사회를 위한 사회공헌 활동을 펼친다. 사회 공헌 슬로건 ‘마음이 마음에게’를 바탕으로 영유아부터 청년, 군 장병까지 전 세대를 아우르는 사회공헌 활동을 통해 고객에게 받은 사랑을 사회에 환원하고 있다.
롯데는 청년들과 함께하는 사회공헌 활동도 확대중이다. 청년들과 ESG 관점에서 사회 문제 해결 방안을 모색하는 ‘밸유 for ESG’를 운영하고 있다. 이를 통해 청년들이 지역 사회 문제 해결을 위한 프로젝트를 직접 기획하고 실행할 수 있도록 지원한다. ‘밸유 for ESG 4기’는 지난해 11월 발대식을 시작으로 올해 4월까지 약 6개월간 다양한 사회공헌 활동을 수행했다. 주요 활동으로는 보육원 아동을 위한 오디오북 제작, 이주민의 국내 정착을 돕기 위한 한국어 가이드북 제작 등이다.
롯데는 ‘엄마가 편안한 세상을 만들겠다’는 취지로 2017년부터 ‘mom편한’ 사회공헌 사업을 시작했다. 어린이들의 놀이 환경 조성과 교육 환경 불평등 완화를 위한 ‘mom편한 놀이터’ 사업을 진행중이다. 지난 2월 경북 칠곡군 호국평화기념관에서 ‘mom편한 실내 놀이터’ 준공식을 개최하며 전국 32호점까지 확대했다. 지역 아동 돌봄 환경 개선에 기여한 공로를 인정받아 2024년 11월 제13회 대한민국 나눔국민대상에서 국무총리상을 수상했다.
국가에 헌신하는 국군 장병과 가족들이 존중받는 문화를 조성하기 위해 꾸준한 지원도 이어가고 있다. 2016년 시작된 ‘청춘책방’은 장병들이 복무 기간 동안 독서를 통해 인문학적 소양을 키우고 자기계발을 할 수 있도록 독서카페 형태의 병영 도서관 조성을 지원하는 사업이다.
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